疑因工傷遭解僱 入稟控殘疾歧視 餅店女店員獲僱主賠8.8萬和解

一名24歲餅店女店員疑因工作期間搬重物扭傷背部及患急性下腰痛，向僱主請病假後遭上司歧視及無理解僱。店員早前透過平機會入稟區域法院，控告前僱主、公司董事及前上司等違反殘疾歧視條例，案件在區域法院召開管理會議，平機會代表透露雙方已達成庭外和解，前僱主一方願意賠償8.8萬元。 申索人李思穎，答辯人為冠僑飲食管理顧問公司、公司董事兼總經理譚啟榮，以及申請人前上司、總廚盧劍龍。法官高勁修對雙方達成和解表示欣賞，指節省了法庭及各方的時間與資源。

醫生診斷為患急性下腰痛 入稟狀指，申索人自2021年4月1日起轉為全職店員，去年1月22日在搬運紙箱時扭傷背部，診斷為患急性下腰痛，醫生認為傷患是長期站立和搬重物所致。申請人透過手機通訊應用程式向直屬上司盧劍龍請病假3天，並附上醫生紙，但獲回覆指公司會扣薪及福利。申索人其後再次求醫及放3天病假。 申索人復工後，被要求處理一些受傷前不屬她日常職務的工作，包括搬烤盤和操作手動式摺臂帳篷，加劇其腰痛；數天後，盧劍龍表示以一個月通知期要解僱申索人。