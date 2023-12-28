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2023-12-28 04:30:40
日報

疑因工傷遭解僱 入稟控殘疾歧視 餅店女店員獲僱主賠8.8萬和解

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入稟控殘疾歧視

女店員入稟控僱主殘疾歧視，最後雙方達成庭外和解。

一名24歲餅店女店員疑因工作期間搬重物扭傷背部及患急性下腰痛，向僱主請病假後遭上司歧視及無理解僱。店員早前透過平機會入稟區域法院，控告前僱主、公司董事及前上司等違反殘疾歧視條例，案件在區域法院召開管理會議，平機會代表透露雙方已達成庭外和解，前僱主一方願意賠償8.8萬元。

申索人李思穎，答辯人為冠僑飲食管理顧問公司、公司董事兼總經理譚啟榮，以及申請人前上司、總廚盧劍龍。法官高勁修對雙方達成和解表示欣賞，指節省了法庭及各方的時間與資源。

醫生診斷為患急性下腰痛

入稟狀指，申索人自2021年4月1日起轉為全職店員，去年1月22日在搬運紙箱時扭傷背部，診斷為患急性下腰痛，醫生認為傷患是長期站立和搬重物所致。申請人透過手機通訊應用程式向直屬上司盧劍龍請病假3天，並附上醫生紙，但獲回覆指公司會扣薪及福利。申索人其後再次求醫及放3天病假。

申索人復工後，被要求處理一些受傷前不屬她日常職務的工作，包括搬烤盤和操作手動式摺臂帳篷，加劇其腰痛；數天後，盧劍龍表示以一個月通知期要解僱申索人。

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申索人於同年2月11日再次在搬運紙箱時扭傷背部，獲發5天病假；復工後，則被安排寒天下整天在街上派傳單，其後申索人出現噁心、頭痛及其他感冒症狀，透過手機通訊應用程式通知上司翌日請病假，對方則回以冷笑的表情符號，並指復工後須繼續派傳單。

申索人認為被告的行為是違反《殘疾歧視條例》，故要求被告賠償7萬元情感傷害賠償，以及14.4萬元收入，並作出書面道歉。

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