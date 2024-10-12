疑遭菲傭淋腐液虐待　14歲都柏文犬「阿皮」細菌入血不治(更新)

北角周日(12日)懷疑發生虐狗案。一名35歲菲傭疑不滿向僱主請假被拒，遂向僱主飼養的14歲都柏文犬「阿皮」淋熱水或腐蝕性液體，導致牠身上出現多個傷口及脫皮，背部皮膚更有血水滲出。狗主近日在社交網站表示，「阿皮」因細菌入血，併發敗血症令器官衰竭，最終不幸離世。
涉事菲傭准保釋 主人：若然未報時辰未到
該名主人又交代工人已獲准保釋，但續指世界上有好好的人，亦有心腸歹毒的人，直言：「若然未報時辰未到」。
35歲菲傭涉虐畜被捕
【10月6日更新】北角懷疑發生虐狗案。警方今日(6日)接獲一名狗主報案，指他一隻都柏文寵物犬疑遭人淋熱水燙傷。牠背部的毛髮脫落，皮膚亦有缺損，狗主帶其到獸醫診所，經診斷發現傷勢不尋常，懷疑遭熱水燙傷。狗主懷疑是外傭所為因而報警。警方列作虐待動物案處理，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該名35歲菲傭。
狗主賴先生向傳媒表示，狗狗身上有一處傷口，不斷流血水，從昨日(5日)起拒絕進食，獸醫經檢查後發現狗狗背部有多處傷口，其中一個更有手掌般大少，估計傷口由腐蝕性液體或熱水做成。賴先生又指，外傭上星期曾要求12月返回家鄉，但賴先生因其工作未夠一年故不能放大假而拒絕；今日外傭放假外出，故他仍未與她了解事件，現時已報警求助，並通知愛協到場處理。