疑遭菲傭淋腐液虐待　14歲都柏文犬「阿皮」細菌入血不治(更新)

北角周日(12日)懷疑發生虐狗案。一名35歲菲傭疑不滿向僱主請假被拒，遂向僱主飼養的14歲都柏文犬「阿皮」淋熱水或腐蝕性液體，導致牠身上出現多個傷口及脫皮，背部皮膚更有血水滲出。狗主近日在社交網站表示，「阿皮」因細菌入血，併發敗血症令器官衰竭，最終不幸離世。

涉事菲傭准保釋 主人：若然未報時辰未到

該名主人又交代工人已獲准保釋，但續指世界上有好好的人，亦有心腸歹毒的人，直言：「若然未報時辰未到」。