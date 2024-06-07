疫下伴侶相處困難個案增一成 逾三分一精神受困 組織倡增法律支援

疫情使不少人的生活及經濟狀況受影響，或令人際關係緊張。香港婦女中心協會公布過去7年「婦女求助熱線」服務統計數據，發現伴侶間於疫情高峰期(2023至2024年度)出現相處問題的數字比疫情前(2019至2020年度)增10.8%，部分致電求助熱線的婦女坦言精神健康大受影響，更有部分表示曾遭家暴、纏擾，以及性別或家庭崗位歧視。協會呼籲政府加強對婦女的法律支援如提供免費法律諮詢服務，作更全面保障。 研究分析，2017年4月至今年3月的7年「婦女求助熱線」數據，共接11,054個求助個案，以30至49歲婦女為主，53%已婚，當中有58%有一名或以上的子女。就涉及婚姻及人際關係問題的求助個案，「與伴侶有相處問題」有3,162宗，佔28.6%，其次涉「婚外情」有1,547單，亦佔14%。

就「與伴侶有相處問題」的個案疫下增10.8%；涉「子女管教」、「姻親關係問題」以及「虐兒問題」的個案亦錄得上升0.6%至1.8%。香港婦女中心協會總幹事廖珮珊表示，反映女性在婚姻家庭中面臨壓力；又指在涉及法律問題的個案，41%涉查詢離婚法例和程序；涉及生活問題個案，15.5%處於經濟問題或有欠債問題，同時亦14.1%有住屋問題。 研究亦發現，求助個案逾三分一表示精神受困，包括情緒低落或精神緊張；感到自我形象低落的個案更由17/18年的12.2%增至23/24年度的22.1%。而受家庭暴力或纏擾法例影響的個案，相關婦女自我形象低落較其他個案高1.5倍；受性別或家庭崗位歧視的婦女更高出2.88倍。