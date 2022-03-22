疫情衝擊 香港迪士尼連蝕7年 淨虧損收窄至24億元

香港迪士尼去年全年業務收入按年升19%至17億元，扣除利息、稅項等淨虧損按年收窄12%至24億元，惟連續7年錄得虧損；入場人次較上個財年升64%，回升至280萬。而樂園年票「奇妙處處通」會員人數按年增長55%，本地客入場人次更飆117%，兩者均屬歷史高位。迪士尼對主題樂園或在下月重開，以及國際客有望今年再次來港，對來年業績感樂觀。

樂園指在2021年財政年度(2020年10月至2021年9月)中，全年年票人數和本地客入場人次，雙雙破記錄，令全年業務收入按年升19%至17億元，樂園度假區在執行防疫和健康措施雖然產生額外成本，但上年繼續積極控制成本下，年度整體成本和支出仍可按年減少8%至26.86億元，這是繼2020財政年度降低成本41%至29.08億元，再進一步成功減省成本，得以在過去兩年堅守保就業不裁員。雖然收入上升，成本進一步縮減，但疫情反覆，2021年度約四成開園日子關閉，即只共營運215日(較上個年度多61日)，且要調整度假區酒店服務，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前仍蝕9.7億元，至淨虧損24億元，但已較再對上一年度收窄12%。