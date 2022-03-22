疫情衝擊 香港迪士尼連蝕7年 淨虧損收窄至24億元

香港迪士尼去年全年業務收入按年升19%至17億元，扣除利息、稅項等淨虧損按年收窄12%至24億元，惟連續7年錄得虧損；入場人次較上個財年升64%，回升至280萬。而樂園年票「奇妙處處通」會員人數按年增長55%，本地客入場人次更飆117%，兩者均屬歷史高位。迪士尼對主題樂園或在下月重開，以及國際客有望今年再次來港，對來年業績感樂觀。
樂園指在2021年財政年度(2020年10月至2021年9月)中，全年年票人數和本地客入場人次，雙雙破記錄，令全年業務收入按年升19%至17億元，樂園度假區在執行防疫和健康措施雖然產生額外成本，但上年繼續積極控制成本下，年度整體成本和支出仍可按年減少8%至26.86億元，這是繼2020財政年度降低成本41%至29.08億元，再進一步成功減省成本，得以在過去兩年堅守保就業不裁員。雖然收入上升，成本進一步縮減，但疫情反覆，2021年度約四成開園日子關閉，即只共營運215日(較上個年度多61日)，且要調整度假區酒店服務，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前仍蝕9.7億元，至淨虧損24億元，但已較再對上一年度收窄12%。
CEO：有望重開及國際客重臨感鼓舞
樂園行政總裁莫偉庭指，2022年首個季度迪士尼表現不錯。政府昨宣布下月20日後將分階段放寬社交距離措施，他認為有機會下月21日重開樂園，相信賓客及樂園演藝人員均感興奮，續指將有夜晚城堡匯演「星夢光影之旅」推出，有信心可吸引賓客入場。另一方面，旅發局預測下半年將有國際客重新訪港，他指已準備好接待近2年未有到訪的國際客，亦對此感鼓舞，即使目前難料樂園實際受惠幅度，但必定屬利好消息，並認為國際客從未體驗2019年之後園區新加的設施及表演，包括「奇妙夢想城堡」、日間舞台匯演「迪士尼尋夢奇緣」，故樂園對他們仍有一定吸引力。
就樂園財務狀況，莫偉庭指園區從華特迪士尼得到21億港元周轉信貸，暫無計劃再向政府申請注資；而去年已推出兩種票價新收費模式，暫時未有計劃再調整收費。至於早前有傳聞樂園酒店提供住宿接待內地醫護隊，他稱曾跟醫管局商討並準備接待，但暫時獲悉毋須樂園協助，而下半年將預備接待來港旅客。就「冰雪奇緣」新園區落成時間表，樂園指近月疫情嚴峻，很多社區人士染疫，對日程必然有影響，會密切留意情況，有新消息再作公布。