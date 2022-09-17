疫情︱政府向荃灣西貢離島　派16.4萬套快速檢測包

政府今日（17日）公布，因應在荃灣、離島及西貢的污水樣本檢測到陽性反應。因此荃灣民政事務處、離島民政事務處及西貢民政事務處，會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約164,000套快速測試套裝。

荃灣民政事務處將透過物業管理公司、業主立案法團及地區團體，陸續向豪輝花園、荃昌中心、豪景花園、麗都花園、浪翠園第一至四期及享成街與享和街附近一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，並透過村長陸續向海壩新村、關門口村、河背村、咸田村和楊屋村的住戶派發快速測試套裝作自願檢測。

離島民政事務處透過東涌鄉事委員會，向東涌上嶺皮、下嶺皮、壩尾村、馬灣新村、黃家圍和龍井頭的住戶及商戶員工派發快速測試套裝作自願檢測，並透過物業管理公司，向裕泰苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

西貢民政事務處透過物業管理公司，向蔚藍灣畔、海悅豪園及新寶城的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

元朗大埔屯門觀塘7邨污水呈陽性

另外，元朗天逸邨、天晴邨；大埔富蝶邨、廣福邨；屯門大興邨；觀塘安泰邨及順安邨的污水檢測結果呈陽性，而且病毒量相對較高，房屋署將會向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包。