疫情｜新増7322宗確診 23患者離世

衞生署衞生防護中心今日(18日)公布，新增的確診個案有7,322宗，當中有7,190宗本地和132宗輸入個案，再有23人死亡。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有3間長者院舍合共4名院友染疫；另有2間殘疾人士院舍，有2名院友感染，合計有69名院友被列作密切接觸者需要檢疫。學校方面，當局昨早收到3間學校分別一間幼兒學校、一間小學和一間特殊學校各一班別有群組爆發須停課。

17人未打齊針

死亡個案涉18男5女，年齡介乎58至94歲，當中17人未接種完成接種3針疫苗。其中最年輕女死者本身患末期癌症，已轉移至身體多個器官，她的心肺有積水。另一位75歲男死者本身有復發囊性膽管炎，他於上月28日檢測陽性，之後反覆治療膽管疾病，至後期CT值升至35，醫管局估計他死因與膽管發炎致敗血過身。

輸入個案佔整體抵港旅客少於3%

商界呼籲當局盡快放寬入境檢疫限制，亦有專科醫生認為可撤銷旅客上機須核酸檢測安排，前歐家榮表示，分析近期輸入個案，過去一段時間維持每日約150宗，佔整體抵港旅客少於3%，四成在機場抵港已檢出陽性、三成半於酒店檢疫期間發現，約兩成在離開酒店的第四或第七天檢測發現，不足一成於第八或第十日檢測發現，相信為「水尾」或復陽個案，重申政府正審視數據，會全盤考慮，盡快公布。

至於會否同事放寬社交距離措施，歐家榮重申雖近期個案下降，料進入「平台期」或有可能進一步放寬，但仍屬高水平，呼籲市民勿掉以輕心，盡快打針提升免疫屏障。

另外，昨有接種過期疫苗事件，歐家榮指，暫時未收到不良反應回報。