疫情｜李家超：有信心很快全面通關　不同意就對應疫情作獨立調查 (持續更新)

首階段通關累計130萬旅客

李家超指，自本月8日香港與內地首階段通關以來，口岸運作「良好」，共累積逾70萬名北上及逾60萬名南下旅客，餐飲業界料本月生意額破100億。他指，政府首要目標是盡快與內地實現全面通關，已與內地單位在春節保持密切聯繫，強調「有信心全面通關很快就會達成」，並有好消息公布，包括取消核酸檢測、增加口岸數目和取消人數安排，又稱正研究取消海外訪港旅客的防疫限制，包括疫苗接種和快測要求等。

他續稱，隨著香港復常，政府正部署在香港和內地宣傳香港活動，兩日後會開始介紹香港推廣活動，包括以「你好香港」為主題的大型全球活動，並會開展商貿旅遊及文化交流。他說會在周六(2月4日)率特區代表團訪問沙特阿拉伯及阿聯酋，希望能說好香港故事。

稱全球應對疫情無公認最佳方案

對於有專家建議就過去3年疫情進行獨立調查，李家超表示，不同意成立獨立調查委員會，調查政府的抗疫工作，指政府不同部門，包括勞福局及醫管局會按疫情發展持續總結經驗，將有效的應變方案寫進指引、常規化及恆常化。他又說，過去3年的疫情，全球有670萬人死亡，美國和英國按人口計算的死亡率，是香港的1.8倍和1.6倍，疫情變化快速，各地政府都即時應對，並無公認最佳或標準的方案。

他同意要總結經驗，強調政府亦已改良不同措施，包括設立新的指揮架構、分級管理疫情、制訂保護風險群組的政策、以科學數據為本逐步取消社交距離措施等，又形容現屆政府上任以來，是「見山開路、遇水搭橋」，他會跟同事會帶領香港，焦聚發展經濟、向全球推廣香港，並且全面部署復常。

口罩令待 冬季流感高峰完結後檢討

對於何時取消口罩令，李家超稱，由於冬季是流感的高峰期，當過了冬季後，當局會再審視情況，決定何時適合取消口罩令。

被問到會否成立檢討委員會代替獨立調查委員會，李家超指，處理疫情必須按實際情況辦事，形容「今天雖然可以寫100個方案，但明天一旦有新的變化或新的疾病，第101個或102個方案會出現」，強調最重要是有系統和策略應對，決策要快、執行要準、落實要有結果。