疫情｜毋須將內地醫護援港提升至政治層面　林鄭月娥：何必添煩添亂

第五波疫情持續，兩批約375名內地醫護先後抵港，昨起開始在亞博館社區隔離設施照顧新冠病人。早前有記者提問關於內地醫護權責問題，遭建制陣營抨擊，其後相關新聞機構發出聲明致歉。特首林鄭月娥今早被問到事件有否損害本港新聞自由時，形容只屬單一事件，毋須提升至政治或新聞自由層面，並向公眾和新聞從業員重申，內地醫護來港協助抗疫不是簡單任務，背後有很多付出和辛酸，反問何必就此添煩添亂(make a fuss)和作出挑撥的評價(make divisive comments)。

林鄭月娥指，內地醫護本身在家鄉有自己的工作和家庭，但都願意放棄一切來港救人，而且並非在真正的醫院工作，而是在臨時改建的亞博館社區隔離設施，加上他們須「閉環管理」，每日只可乘車往返酒店和亞博館，並於當值期間長達4小時穿著保護衣物、不可去洗手間，形容他們的工作環境不理想。她反問，為何大眾需要就此添煩添亂和作出挑撥的評價，並建議記者應集中發問關於內地醫護的工作流程、貢獻和感受，毋須將內地醫護援港提升至政治及新聞自由的層面。

外人不應以一紙評價醫護分工

對於網上流傳一份「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」的工作表，列明內地護士只負責餵飯、換片及替病人轉身等程序，而派藥和注射等工作則由本地護士負責，遭內地網民批評內地護士被獲派較下等的工作。林鄭月娥回應指，醫管局與內地醫護有共識以協作模式運作，「唔覺得應該由外面人單單睇住一張紙嚟評價應該點」，強調雙方醫護都是「白衣天使」，並以救人為宗旨，全心全意服務病人。