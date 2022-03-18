疫情｜毋須將內地醫護援港提升至政治層面　林鄭月娥：何必添煩添亂

第五波疫情持續，兩批約375名內地醫護先後抵港，昨起開始在亞博館社區隔離設施照顧新冠病人。早前有記者提問關於內地醫護權責問題，遭建制陣營抨擊，其後相關新聞機構發出聲明致歉。特首林鄭月娥今早被問到事件有否損害本港新聞自由時，形容只屬單一事件，毋須提升至政治或新聞自由層面，並向公眾和新聞從業員重申，內地醫護來港協助抗疫不是簡單任務，背後有很多付出和辛酸，反問何必就此添煩添亂(make a fuss)和作出挑撥的評價(make divisive comments)。
林鄭月娥指，內地醫護本身在家鄉有自己的工作和家庭，但都願意放棄一切來港救人，而且並非在真正的醫院工作，而是在臨時改建的亞博館社區隔離設施，加上他們須「閉環管理」，每日只可乘車往返酒店和亞博館，並於當值期間長達4小時穿著保護衣物、不可去洗手間，形容他們的工作環境不理想。她反問，為何大眾需要就此添煩添亂和作出挑撥的評價，並建議記者應集中發問關於內地醫護的工作流程、貢獻和感受，毋須將內地醫護援港提升至政治及新聞自由的層面。
外人不應以一紙評價醫護分工
對於網上流傳一份「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」的工作表，列明內地護士只負責餵飯、換片及替病人轉身等程序，而派藥和注射等工作則由本地護士負責，遭內地網民批評內地護士被獲派較下等的工作。林鄭月娥回應指，醫管局與內地醫護有共識以協作模式運作，「唔覺得應該由外面人單單睇住一張紙嚟評價應該點」，強調雙方醫護都是「白衣天使」，並以救人為宗旨，全心全意服務病人。
醫管局：初期分階段熟悉系統
醫管局下午回覆指，早前內地首批資深護理主任和醫管局護士團隊在初期演練時，因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定分工計劃及進行壓力測試；現時內地及香港護理團隊已完成對接討論，雙方達成共識，會一起負責臨床護理工作，香港醫護團隊會與內地團隊並肩工作，共同為香港病人提供專業醫療和護理服務。
醫管局表示，內地援港醫療隊的成員以閉環式管理，經專車直接由酒店送到社區治療設施，穿著合適個人防護裝備後，會直接進入治療區內連續工作約4小時，期間不會轉換工作崗位、飲食或休息；成員完成工作離開治療區後，會按內地援港醫療隊的安排另作編配。醫管局補充指，內地援港醫療隊跟香港醫療團隊一樣，會24小時於社區治療設施輪班當值。
現無內地醫護入住迪士尼酒店
對於早前有報道引述消息指，內地醫護獲安排入住迪士尼樂園度假區內的酒店，醫管局回覆指，醫療隊成員現時沒有入住迪士尼度假區的酒店。醫管局表示，會盡力協調醫療隊在港的生活及配合國家的抗疫安排，包括住宿、工作、飲食配套等，並已為醫療隊成員安排合適的酒店住宿及往來亞博館的專用交通。醫管局續指，由於在亞博館工作的人員數目大幅增加，館內已相應增設了配套設施，例如更衣、休息及員工後勤設施供工作人員使用。醫管局沒有向醫療隊成員支付薪酬。