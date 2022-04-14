疫情｜消費券能救市？旺角吉舖劈價七成八無人問津

新冠疫情持續近兩年，重創本港經濟，不但推高失業率，更令市道跌至谷底。港府雖豪擲664億元公帑，推出新一輪電子消費劵救市，惟不少過往人潮極旺的商場，因小商戶接連結業而「無福消受」，令「吉舖」潮湧現。本報記者日前到旺角、太子及深水埗等地區觀察，發現商場舖位十室九空，部分舖位即使租金較高位劈價七成八，仍乏人問津；而未執笠的商戶，更索性落閘停業。有商戶坦言對市道失去信心，準備「完約走人」。 採訪：專題組 主攻年輕潮流精品的旺角新之城，佔地3層，約有165個舖位。不過，記者觀察發現商場 2樓成「吉舖」重災區，在55間店舖中，至少有15間丟空，佔整層約27%。至於1樓及3樓，每層亦約有10間「吉舖」。有業界人士透露，旺角新之城的細舖呎租，已由2015年約350元高位，大跌七成八至現時77元，即使叫價如此仍乏人問津。業界人士坦言：「疫情超過兩年，市道愈嚟愈差，一時傳封區封城，一時又要某啲行業停工，一時又話要搞疫苗通行證，小商戶有乜可能捱到？業主減極都無人租，準租戶亦唔睇好個市」。

至於位於太子的聯合廣場，約有175個舖位。以往市道暢旺時，聯合廣場甚少「吉舖」出現，但現時一樓30至40間商舖中，已有五分之一結業；二樓、三樓更如同「死場」，每層約有7、80間商舖，各有約十多間「吉舖」，門外清一色貼有「旺舖招租」廣告。部分未有營業的商戶，則在門上貼出告示，指「疫情嚴重，暫停營業」。 每日少過 10 個客一周生意額不足千元 在聯合廣場2樓經營服飾店多年的王女士稱，疫情期間生意極為慘淡，每日光顧客人少於10個，過去一星期生意額更不足千元，令其入不敷支。王女子稱：「月租成萬蚊，但疫情嚴重無人敢出嚟行街，我就日日拍烏蠅，蝕到入骨。無得做架啦，無晒信心，準備完約走人。」就記者現場所見，該商場十分冷清，場內人流寥寥可數。