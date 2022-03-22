疫情｜港增14152宗確診　防護中心：處於停滯情況

第五波疫情持續，本港今日(22日)新增14,152宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，較昨日稍為增加數十宗，包括4,296宗核酸檢測陽性，以及9,856宗快速測試陽性呈報個案；其中4,286宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾106萬宗個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去數天維持1.5萬宗至2萬宗個案，形容是出現停滯的情況，不能說是穩定或大幅回落，希望市民「唔好認為現在數字跌咗，開始有啲好轉」而放鬆，但他認同確診數較一周前相比「的確係下跌咗一啲」。至於每日新增死亡數字仍然高企，歐指由於受感染後至死亡約需一周至兩周，因此目前的數據反映較早前的感染情況，死亡數字仍處於高位。

重發強制檢測公告初期不會涵蓋食肆

對於港大醫學院倡議政府思考應否更改「清零」策略，歐家榮指，現階段本港維持以「動態清零」方式處理疫情，當局會密切注視疫情走勢發展，並直言不能排除疫情出現反彈的可能。另外，政府將於短時間內重新透過「安心出行」發出強制檢測公告，歐家榮指，由於現時個案遍布全港，當局初期會針對較高風險的大廈發出強制檢測公告，而不是某一兩間食肆。他又提到，目前衛生署透過兩個申報平台收集患者的資料，包括職業、住址和工作地點等，用作基本流行病學調查，當疫情進一步回落會收集更多資料，並會做更深入的流行病學調查和分析，同時發出更多強制檢測公告。

歐家榮提醒，快速測試陽性的市民透過平台申報後，已經等於確診程序，患者毋須再前往檢測站進行核酸檢測，在完成隔離後亦毋須進行核酸檢測。對於早前未被獲發隔離令的市民，歐指當局會盡快補發。