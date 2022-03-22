疫情｜港增14152宗確診　防護中心：處於停滯情況

第五波疫情持續，本港今日(22日)新增14,152宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，較昨日稍為增加數十宗，包括4,296宗核酸檢測陽性，以及9,856宗快速測試陽性呈報個案；其中4,286宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾106萬宗個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去數天維持1.5萬宗至2萬宗個案，形容是出現停滯的情況，不能說是穩定或大幅回落，希望市民「唔好認為現在數字跌咗，開始有啲好轉」而放鬆，但他認同確診數較一周前相比「的確係下跌咗一啲」。至於每日新增死亡數字仍然高企，歐指由於受感染後至死亡約需一周至兩周，因此目前的數據反映較早前的感染情況，死亡數字仍處於高位。
重發強制檢測公告初期不會涵蓋食肆
對於港大醫學院倡議政府思考應否更改「清零」策略，歐家榮指，現階段本港維持以「動態清零」方式處理疫情，當局會密切注視疫情走勢發展，並直言不能排除疫情出現反彈的可能。另外，政府將於短時間內重新透過「安心出行」發出強制檢測公告，歐家榮指，由於現時個案遍布全港，當局初期會針對較高風險的大廈發出強制檢測公告，而不是某一兩間食肆。他又提到，目前衛生署透過兩個申報平台收集患者的資料，包括職業、住址和工作地點等，用作基本流行病學調查，當疫情進一步回落會收集更多資料，並會做更深入的流行病學調查和分析，同時發出更多強制檢測公告。
歐家榮提醒，快速測試陽性的市民透過平台申報後，已經等於確診程序，患者毋須再前往檢測站進行核酸檢測，在完成隔離後亦毋須進行核酸檢測。對於早前未被獲發隔離令的市民，歐指當局會盡快補發。
未見服用口服藥後出現嚴重副作用
至於新冠口服藥方面，醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業承認，局方昨起更新指引，年滿60歲的患者無論是否完成接種疫苗，只要適合處方都會獲處方，而60歲以下則會使乎有否其他高危因素。他指，至今共處方16,887劑默沙東的Molnupiravir口服藥，以及2,358劑輝瑞的Paxlovid口服藥，暫時沒有收到出現嚴重副作用的情況，而實際臨床成效等則未有確實數據。
昨增190死
醫管局公布，公立醫院昨日新增190宗死亡個案，包括105男85女，年齡介乎42歲至107歲，當中104人來自院舍；其中111人沒有打針、46人打過一針、31人打過兩針、兩人打三針；176人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患。另再多41人危殆、82人嚴重，目前114名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多48人離世，但因數據滯後未有公布，包括17男31女，年齡介乎8歲至102歲。
- 42歲男子：打三針，本身患有嚴重心臟病、曾移植心臟，3月初起檢測陽性、發燒，3月20日早上因發燒和氣促前往博愛醫院急症室，入院後當晚不清醒，搶救無效延至翌日凌晨離世
- 54歲男子：沒有打針，本身患有癌症和曾腦出血，3月6日因快速測試陽性、發燒和氣促前往聯合醫院急症室，X光發現有肺炎，延至昨日離世
- 55歲男子：打兩針，去年11月第二針，本身患有高血壓和糖尿病，2月底快速測試陽性，3月8日因肚痛、肩膀痛和血糖高前往瑪嘉烈醫院急症室求醫，X光發現肺炎情況，入院後血糖不穩定、腎功能較差，穩定後延至3月15日深喉唾液CT值高，3月18日轉送至復康大樓，昨日不清醒搶救無效後離世
- 56歲女子：打兩針，本身為殘疾人士、入住院舍，3月6日因發燒兩日，血壓低、X光發現有肺炎，處方抗生素和類固醇，穩定後送往北大嶼山香港感染控制中心，病情其後惡化，3月11日起需要聞高濃度氧氣，延至昨日下午離世
- 60歲女子：打一針，本身為院舍院友，患有高血壓和糖尿病，3月20日早上因快速測試陽性、氣促前往屯門醫院急症室，X光發現有肺炎，獲處方類固醇及「瑞德西韋」，並須插喉和打強心針，延至昨日離世
李立業補充指，相信42歲男死者和55歲男死者的死因，與感染新冠病毒的關係存疑。整體死亡個案分析方面，第五波累計6,151宗死亡個案，其中88%未完成接種疫苗，80歲或以上更有90%未打齊針；按年齡劃分，有5,888宗屬於60歲或以上，佔95.7%，其中4,355宗為80歲或以上，佔整體死亡個案70.8%。死亡率方面，整體死亡率為0.58%，完成接種疫苗的死亡率為0.1%、未打齊針則為1.64%，兩者相距16倍；80歲或以上完成接種疫苗的染疫死亡率為2.9%、未打齊針則為11.1%，有4倍差別。
衛生署昨天再接獲兩間安老院舍出現個案，涉及兩名院友；第五波累計共有282間殘疾院舍及780間安老院舍出現個案，涉8,840名殘疾院友及34,180名安老院院友，分別佔48%及45%；以及3,186名殘疾院舍員工及8,250名安老院舍員工，分別佔30%及29%。