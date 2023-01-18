疫情｜港增3793宗確診 109宗為輸入個案 多56名患者離世

本港確診數字繼續回落。衞生防護中心表示，本港今日(18日)新增3,793宗新型肺炎確診個案，包括109宗輸入個案。再多56名患者離世，第五波疫情累計12,752宗死亡個案。
新增一宗本地XBB 1.5個案
今日有15間院舍共錄得23宗院友和2宗員工確診。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為127人和42人。另外，有1間學校共1班因出現聚集性個案，要暫停面授課一周。
變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處再在本地個案中，發現1宗BF.7、3宗BQ.1.1、1宗XBB和1宗XBB 1.5亞系個案。
呈報陽性個案的新增安老院舍
- 富善護理院
- 中信護老院
- 耆康會王余家潔紀念護理安老院
- 萬福護理院(大圍)
- 仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院
- 嗇色園主辦可蔭護理安老院
- 温馨護老中心分院
- 永安老人健康中心
- 頌恩護理院(德田)
- 健暉護老中心有限公司
- 耆安園護理安老院有限公司
- 蔚耆苑
- 香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務
呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍
- 展亮技能發展中心(屯門)-宿舍部
- 康恩園(I)