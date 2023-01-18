疫情｜港增3793宗確診 109宗為輸入個案 多56名患者離世

本港確診數字繼續回落。衞生防護中心表示，本港今日(18日)新增3,793宗新型肺炎確診個案，包括109宗輸入個案。再多56名患者離世，第五波疫情累計12,752宗死亡個案。

新增一宗本地XBB 1.5個案

今日有15間院舍共錄得23宗院友和2宗員工確診。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為127人和42人。另外，有1間學校共1班因出現聚集性個案，要暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處再在本地個案中，發現1宗BF.7、3宗BQ.1.1、1宗XBB和1宗XBB 1.5亞系個案。