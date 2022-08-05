疫情｜港增4428宗確診 205宗輸入個案 再多4名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，連續多日確診數高達四千多宗，今日（5日）再新增4,428宗確診，本地個案4,223宗，包括1,422宗經核酸檢測確診個案，以及2,801宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案；再多4宗離世個案，涉及1男3女，年齡介乎70至94歲，均有長期病患，其中3位未完成接種疫苗紀錄，當中2人未有打過針。第五波疫情確診死亡人數為9,318宗。

輸入個案新增205宗，其中有37宗於機場發現，133宗在檢疫酒店確診，餘下35宗屬檢疫完成在社區發現的個案。個案來自51個國家及地區，其中4個地方超過10宗，包括英國40宗 美國18宗，印度18宗和菲律賓17宗。另外47個地方輸入10宗或以下。

醫管局公布，1,492名新冠肺炎確診病人留醫，當中197人是新增確診，411人入住隔離病房，85人入住二線隔離病房，448人入住北大嶼山醫院感染控制中心，145名是新增確診隔離病人。新增6名病人危殆。現時有28名危殆及16名嚴重病人留醫，其中8人危殆在深切治療部留醫。

另外，醫管局指沙田醫院有兩名非緊急救護車服務的職員確診新冠肺炎，當局之後發現再多兩名職員確診，醫院目前正調查有關個案的關聯，並為有關病人進行檢測，暫未發現新個案。

學校接獲321宗陽性個案 涉及255間學校

今日再多3間安老院舍疑爆疫；而學校方面，當局今日一共接獲321宗陽性個案，包括270名學生及51名教職員，涉及255間學校。過去7日共133間學校呈報2宗或以上個案，有2間學校的個別班別需停課一周，包括：

元朗商會學校4B班，5名學生確診

樂瑤幼稚園PMGF班，共5名師生確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時疫情正緩慢上升，今日雖有下降，但往日經驗都是有時高有時低。她指現時80%以上個案都是BA.1或BA.2.2，7至8%則是BA.4或5。

張竹君：對瘧疾比較擔心

另外，常見於非洲、東南亞等熱帶及亞熱帶地區的瘧疾，本港近月共錄得30宗輸入個案，當中更有一人死亡。張竹君表示，對瘧疾比較擔心，因為有比較多非洲來港人士，在檢疫酒店中確診，個別有嚴重情況，甚至要入深切治療部。她指醫管局已有準備，涉及的人士會接受醫學監察，有徵狀者會入院，沒有徵狀人士會抽血檢驗。

劉家獻指，暫時有19名瘧疾病人在醫管局醫院留醫，8人在瑪嘉烈醫院，2人在伊利沙伯醫院，9人在廣華醫院，其中1人在今午離世。該名病人在伊利沙伯醫院接受治療，但入院時情況差，已開藥，但情況一直轉差，在深切治療部留醫，需使用呼吸機，但今午不幸離世。

劉又提到，醫管局會在世界各地採購藥物庫存，包括中國。近日瘧疾個案急升，故醫管局因應緊急情況已在各地採購足夠藥物。他強調當局會密切監察情況，如有需要會在不同地方再採購藥物。他指出內地是其中一個採購藥物地方，因地方近且可於翌日取得，而採購多少是因應病人需要，如從非洲入境人士增多，便會贈加採購。