疫情｜港增4683宗確診 輸入個案佔193宗 22個月大女嬰情況仍然危殆 (持續更新)

本港今日新增4,683宗個案，其中4,490宗為本地確診，193宗輸入個案，其中有78宗於機場發現，94宗在檢疫酒店確診，餘下21宗屬檢疫完成在社區發現的個案。本港新增3宗死亡個案，第五波疫情確診死亡人數為9289宗。

新增4名患者死亡個案

再多4名患者死亡，3名女患者由醫管局呈報，年齡介乎65歲至88歲，分別患有柏金遜症、高血壓等長期病及乳癌，剩下1名男患者由法醫呈報。其中一名88歲婆婆患有血壓高，於7月17日起有病徵，到指定診所求醫，曾處方口服藥，至7月24日口齒不清，證實她患上缺血性中風，其後情況轉差，延至昨日不治。

再有1宗法醫通知的個案，涉及1名94歲老翁，沒有接觸新冠病人病歷，他在家中做快測確診，曾服退燒藥，之後情況有好轉，但其後在家中暈倒，其後離世。

學校方面，有 2 間學校的個別班別需停課一周：

香港航海學校： 2A 班有 3 名學生確診，他們與另一確診學生均住在宿舍 3 樓，另外社監亦確診，故 3 樓 46 名宿生要停課一周

基督教海面傳道會仁愛幼稚園：上午預備班有 2 名學生及 1 名老師確診

張竹君表示，在港航海學校確診個案中，共有4名學生確診，當中3人均就讀2A班，相信該班別有傳播。至於另外1名確診者則與該3人中的其中1人同房，由於入住宿舍，所以會共用洗手間等，戴口罩的情況亦可能欠佳，加上有社監確診，因此入住同層的40多名學生需停課。

變異病毒株有上升趨勢

變異病毒株方面，當局發現有上升趨勢，其中BA.2.12.1為百分之4至5，而BA.4或BA.5則維持為百分之4至5。

新增 4 間院舍出現確診個案， 涉及：

3 間安老院舍

1 間殘疾院舍

瑪嘉烈醫院及葵涌醫院再有個案

瑪嘉烈醫院有一個感染群組，內科及老人科病房一名94歲男病人確診，其後院方發現再有1名65歲男病人確診，正調查其關連，同房3名病人及1名護士學生被列為密切接觸者。

葵涌醫院續護病房一名員工確診，其後院方發現再有3名女病人確診，正調查其關連，已送往瑪嘉烈醫院隔離治療，同房2名病人被列為密切接觸者，有關已停止接收新症。

22 個月大女嬰仍然危殆

醫管局公布，1,456名新冠肺炎確診病人留醫，當中187人是新增確診，440人入住隔離病房，64人入住二線隔離病房，448人入住北大嶼山醫院感染控制中心，148名是新增確診隔離病人。新增3名病人危殆及6名病人嚴重。現時有17名危殆及22名嚴重病人留醫，其中9人危殆在深切治療部留醫。而早前確診的22個月大女嬰仍然危殆，醫療團隊會全力支援。對於處方口服藥的情況，她則指，會留意近幾日的情況及數據，並指相關指引亦會給予私家醫生作參考。另外，再多139名病人康復，包括132名病人出院。醫院管理局現時累積26,011名員工確診，另有25434名員工康復復工。

阿Mo因手術用呼吸機列為危殆

至於MIRROR的紅館演唱會前日發生嚴重工業意外，關慧敏指，該名人士接受因一個時間較長的手術，需要用呼吸機，根據臨床上的分類列為危殆，但其維生指數正常，會留意其情況及發展。