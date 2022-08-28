疫情｜港增9708宗確診　213宗輸入個案　多10名患者死亡 (持續更新)

李立業指，遙距診症及指定診所都是為新型肺炎確診者診症，配額會提升至3,300個，有需要會再調配。他又表示，在私院提供的364張病床中，公院病人已使用237張，形容有所上升，感謝私院幫助。

李立業指，早前情況嚴重的10歲男童已由深切治療部轉往普通病房，需用低濃度氧氣治療，情況穩定。至於17個月大男嬰仍於兒童深切治療部(PICU)留醫，氧氧可調低至2升，已沒有抽筋情況，情況嚴重。

醫院管理局總行政經理李立業指，沙田慈氏護養院療養科病房發現有病人服務助理上周一(22日)確診，醫院展開接觸追蹤調查，發現再多3名86至98歲女病人確診，3名病人轉往沙田醫院接受治療，情況穩定。

本港疫情繼續升溫，今日(28日)再新增9,708宗確診，破5個月以來新高。其中本地個案佔9,495宗，輸入個案有213宗；另再多10宗死亡個案，患者為8男2女，年齡介乎62歲至99歲。局方指，其中5名死者死因與新型肺炎關係存疑。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，輸入個案當中有82人在機場確診 、60人在抵港1至3日內確診，有51人抵港4至7日內確診，抵港8至10日內確診則有13宗。

張竹君：破萬屬預期內

確診數字突破9千宗大關，張竹君表示，前多日已見疫情上升快，破1萬宗是預期之內，故政府有推出新措施，如赴宴會前要快測。雖然有酒樓提供快測讓顧客即場進行檢測，但她建議市民應在家及與他人保持距離再作快測。此外，開學在即，張竹君指學校是聚集地方，或有傳播，故師生都應先快測。

院舍個案方面，昨有5間出現個案，涉及6人，有20名相關院友須檢疫；因今日為假期，沒有學校呈報陽性個案。

BA.4或5成本港主流病毒

此外，張竹君指在確診個案中，懷疑BA.5比例已佔50.5%、懷疑BA.2.12.1是7%、懷疑BA.2.2是43%，故本港目前主流病毒是BA.4或BA.5。防護中心仍需觀察多幾日，看看確實趨勢是如何。