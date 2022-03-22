疫情｜港大醫學院料6月爆發第六波　梁卓偉稱須考慮將新冠邁向風土病

第五波疫情出現回落跡象，香港大學醫學院最新數學模型推算，若本港按復常路線圖逐步放寬社交距離措施，6月初掀起第六波疫情，並會維持約兩個月，屆時將另有221萬人受感染、1,540人死亡，但每日入院數字將會是公營醫療可負擔的能力之內。政府專家顧問、港大醫學院長梁卓偉指，本港應趁現時反思其後是否繼續採取「清零」政策，還是改以「第二個選項」、即將新型肺炎邁向風土病，但認為兩個策略是殊途同歸，形容清零是「中轉站」、邁向風土病是「終極站」，最終都會走向後者，而其從科學上認為採取後者比清零更安全。

梁卓偉指，若將新型肺炎變成風土病，本港需要依靠「混合免疫」、即同時靠疫苗和感染病毒所產生的免疫力，而社會必須接受將會有一定程度的感染及死亡。他指，本港必須確保有足夠的口服藥和床位，做到「床等人」的目標，以免再度出現第五波死亡數字高企的情況。至於若繼續採取清零政策，梁卓偉指，本港便須於確診數字回落至3位數時推行「全民強制檢測」，並須進行多於3次。

梁卓偉：邁向風土病之路已行六成

然而，梁卓偉提到，根據港大的數學模型推算，本港至今已經有約440萬人受感染，即本港已經陸續出現混合免疫的情況，變相已經被動地於邁向風土病的道路上「行咗六成」。他又指，Omicron變種病毒致病率較低，不排除日後出現的變種病毒傳播力和致病率均會增加，因此科學上認為目前開始更改策略是較安全。他強調，除非本港決定要「要無了期咁封城或者鎖國」，否則新型肺炎邁向風土病是必然會達致的階段。