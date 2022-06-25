疫情｜港新增1794宗個案 無新增死亡個案(持續更新)

本港今日新增1,794宗個案，1,680宗本地確診，當中620宗為核酸檢測陽性，1,060宗屬成功快測呈報個案，114宗為輸入個案，無新增死亡個案。

新增6間院舍有感染個案

再有6間院舍出現個案，當中兩間老人院舍及3間殘疾院舍各呈報1宗個案，涉及3名工作人員及兩名院友。昨日已公佈的富泰護理安老院，目前共有7院友及5工作人員染疫，其中兩名工作人員6月16日曾到爆疫的海港酒家食晚飯，相信此群組與海港酒家有關。

學校新增３宗個案

元朗公立中學校友會鄧英業小學6D班，新增3名學生確診，該班共有20名學生，全班停課一星期。

屯門海港酒家再增 3 名食客確診

屯門海港酒家再增3名食客確診，累計36名食客及4名緊密接觸者染疫，其中兩名食客為富泰護理安老院員工，分別於6月17日及6月18日發病。

變異病毒株BA.2.12.1有7宗 相關 個案

一名富泰護理安老院的院友，他於6月22日確診，當局證實他感染BA.2.12.1，相信他為再次感染個案；其餘6宗為相關個案之家人：

南豐新邨4座家人

嘉裕大廈兩名家人

海麗邨家人

樂富邨樂翠樓家人

康華苑B座宜怡康閣個案（跟之前大坑西新邨民安樓相關個案）

另有7宗個案包括一名緊密接觸者，其餘6宗個案源頭不明，分別居於：

黃金海岸

屯門兆邦苑

海欣花園5座

石籬二邨石歡樓

屯門景生新臺

禾輋邨順和樓

威院腫瘤科病房爆疫6人確診

醫管局表示，威爾斯親王醫院臨床腫瘤科男女混合病房一名男病人，周三（22日）檢測呈陽性，院方追蹤後發現，同一病房內3名男病人和兩名護士亦確診，院方正在調查6宗個案是否有關連，病房暫停收新症和探訪，並已徹底消毒。3名男病人中1人已經出院，其餘兩人正在隔離治療，兩名護士正在家居隔離，全部人情況穩定。

復必泰疫苗儲存冷櫃失靈

另外，西營盤賽馬會普通科門診向當局通報，今早診所其中一部藥物儲存冷櫃失靈，溫度上升，櫃中存放一批復必泰疫苗，疫苗計劃中央指揮中心確定有關疫苗仍然可以安全使用，診所服務不受影響。

張竹君：本港疫情有緩慢上升趨勢

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，海港酒樓群組暫時未發現確實源頭，會根據個案的發病日期，再作調查，病毒有機會是由酒樓傳向富泰護理安老院，但亦未確定。張竹君又指，現時本港疫情呈現緩慢上升趨勢，暫時未見明顯回落，仍要繼續觀察。