疫情｜盧寵茂：放寬措施或增確診　惟是時候將防疫責任交予巿民

本港經歷3年疫情後，多項防疫措施今日(29日)開始「大鬆綁」，包括取消「疫苗通行證」、限聚令及入境核酸檢測要求等。醫務衛生局長盧寵茂在電台表示，政府是放寬措施但非放棄，他承認放寬措施後確診數字可能增加，但認為是時候將預防感染及檢疫的責任和權力，交予巿民，由他們決定自己是否有症狀、是否求醫及請假等。

盧寵茂表示，隨著新冠病毒變異及本港免疫能力提升，情況與3年前疫情開始時有差異，強調今次放寬措施並不突然，取消「疫苗通行證」等是考慮社會成本後的調整，比較風險及經濟動力。他承認放鬆措施後可能增加感染數目，但形容相對現時疫情，確診數目不是很重要，市民已經熟悉如何處理，是時候轉變由政府管控，轉為將檢疫、預防感染的責任和權力交回市民，到底有沒有症狀、是否需要求醫、是否需請病假，由市民來決定。

稱疫苗通行證「轉軚」因適時考慮成本效益

被問及上周仍表示不宜放寬「疫苗通行證」，為何於短時間內「轉軚」，盧寵茂解釋，政策肯定是要在某一時間作調整，所有政策都是適時考慮成本效益，強調當局仍然關注如何提升「一老一幼」的接種率，希望繼續推動。他又說，社會不應太斟著比較新冠病毒和流感，指兩者的影響是疊加，「一加一可能大於二」。至於何時會取消口罩令，盧寵茂會適時調整及考慮，會在冬季後再評估。