行政長官李家超今日(20日)出席電台英文節目,回應《施政報告》的提問,有觀眾表示,能否讓市民自行決定在街上是否佩戴口罩,李家超表示,目前不會撤銷口罩令,除非兒童疫苗接種率明顯上升,讓我們感到兒童受保護,或許口罩令可以重新考慮,又說至今所有專家都認為口罩令須維持。

李家超指,恐怕口罩令至少在目前必須維持,假如兒童接種率明顯地上升,讓我們感到兒童受保護,令我們不會失去親人,讓我們可以在毋須有風險的情況下過正常生活,「或許我們可以重新考慮」(then perhaps we can reconsider),但「至今所有專家都認為口罩令須維持」。

稱 將疫情數據當作自己失去至 親

他又說,看到一些疫情數據,不是當成一或二的數字,而是會將自己當作是失去至親的家庭,他明白確診者重症比例較低,以及口罩令實施數年,市民感到其重要性降低,但他關注部分接種率低的群組,強調要保護他們免受感染出現重症或死亡的風險,口罩令有需要繼續實施。