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2022-05-19 10:32:59

疫情｜第二階段放寬社交距離措施今起實施　一文看清酒吧重開室內運動免口罩詳情

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第二階段社交距離措施今起放寬，室內做運動可免戴口罩。(資料圖片)

第二階段社交距離措施今起放寬，室內做運動可免戴口罩。(資料圖片)

本港疫情回穩，政府今日開始實施第二階段社交距離措施的放寬安排，當中包括酒酒館、卡拉OK場所、派對房間等表列處所可以重開。本報特別整理今日放寬的第二階段社交距離措施內容，讓讀者一文看有關細節安

一、食肆堂食時間延長

  • 食肆堂食延長至午夜12時
  • 處所由5月5日起每人數上限提升至最多8人；5月19日起，宴會活動人數上限由20人提升120

二、酒吧卡拉OK等處所重開

  • 酒館重開及營業時間至凌晨2時，每人數上限4，人數最多容納量75%。
  • 浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九樂處所和郵輪重開
  • 戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗處所等處所的人數限制，提升處所容納量上限的85%
  • 戲院內可
第二階段社交距離放寬措施。 酒吧酒館今日重開，每枱最多坐4人。

三、佩戴口要求

  • 市民在室內體育處所及符合換氣量要求的健身中心進行運動時，可不用佩戴口
  • 此外，市民如身處《郊野公園條例》第2條所界定的郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方，或在戶外公眾地方進行劇烈活動，亦可不用佩戴口
  • 然而，市民平時在街上，或任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口

第三階段社交措施料6月下旬放寬

  • 屆時處所限制將盡量放寬，政府只執行基本防疫要求，特首林鄭月娥早前表示，傾向在寬鬆環境慶祝回歸25周年
卡拉OK場所今日終於重開。(資料圖片) 戲院等今起提升容納量至85%，而且戲院內可飲食。(資料圖片) 第三階段疫苗通行證將於本月底實施。(添馬台fb圖)

此外，「疫苗通行證」第三階段將於月底實施，屆時市民需要接種第3劑疫苗，以便進行政府場地及表列處所。有關康復者、非康復者的疫苗接種建議，可瀏覽此文

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