疫情｜第二階段放寬社交距離措施今起實施　一文看清酒吧重開室內運動免口罩詳情

本港疫情回穩，政府今日開始實施第二階段社交距離措施的放寬安排，當中包括酒吧酒館、卡拉OK場所、派對房間等表列處所可以重開。本報特別整理今日放寬的第二階段社交距離措施內容，讓讀者一文看清有關細節安排：
一、食肆堂食時間再延長
- 食肆堂食延長至午夜12時
- 餐飲處所由5月5日起每枱人數上限提升至最多8人；5月19日起，宴會活動人數上限由20人提升為120人
二、酒吧卡拉OK等處所重開
- 酒吧酒館重開及營業時間至凌晨2時，每枱人數上限為4人，人數最多為容納量75%。
- 浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪重開
- 戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制，提升為處所容納量上限的85%
- 戲院內可飲食
三、佩戴口罩要求
- 市民在室內體育處所及符合換氣量要求的健身中心進行運動時，可不用佩戴口罩
- 此外，市民如身處《郊野公園條例》第2條所界定的郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方，或在戶外公眾地方進行劇烈活動，亦可不用佩戴口罩
- 然而，市民平時在街上，或任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口罩
第三階段社交措施料6月下旬放寬
- 屆時處所限制將盡量放寬，政府只執行基本防疫要求，特首林鄭月娥早前表示，傾向在寬鬆環境慶祝回歸25周年
此外，「疫苗通行證」第三階段將於月底實施，屆時市民需要接種第3劑疫苗，以便進行政府場地及表列處所。有關康復者、非康復者的疫苗接種建議，可瀏覽此文。