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2022-05-17 13:32:33

疫苗通行證｜第三階段5月31日實施 打針要求及接種渠道一文睇清

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第三階段的「疫苗通行證」將於5月31日起實施，屆時所有12歲或以上的市民，除非取得新冠疫苗接種醫學豁免證明書，否則必須按以下要求接種新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的要求。

非康復人士

  • 非康復人士在接種第二劑疫苗之後的6個月內，可使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」
  • 非康復人士如接種第二劑疫苗已超出6個月，則需要接種第三劑疫苗，方能繼續使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」

康復人士

  • 所有康復人士在康復後6個月內，可使用「康復紀錄二維碼」或帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」
  • 康復人士如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，無需額外接種疫苗，可在「康復紀錄二維碼」到期後使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」
  • 康復人士如在感染前未曾接種或只接種一劑疫苗，需要在康復後六個月內接種多一劑(第一劑或第二劑)疫苗，方能繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。
  • 12至17歲的康復人士，如已接種第一劑復必泰疫苗，可繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

康復人士新冠疫苗接種建議 (科興／復必泰適用)

疫苗通行證｜第三階段5月31日實施 政府籲市民按要求接種新冠疫苗 疫苗通行證｜第三階段5月31日實施 政府籲市民按要求接種新冠疫苗 疫苗通行證｜第三階段5月31日實施 政府籲市民按要求接種新冠疫苗 疫苗通行證｜第三階段5月31日實施 政府籲市民按要求接種新冠疫苗 疫苗通行證｜第三階段5月31日實施 政府籲市民按要求接種新冠疫苗 疫苗通行證｜第三階段5月31日實施 政府籲市民按要求接種新冠疫苗

政府提醒尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民，盡快在5月31日之前接種疫苗。政府亦呼籲其他合資格接種第三劑疫苗的市民，無需等候至「疫苗通行證」6個月寬限期屆滿，應盡早接種第三劑疫苗。

社區疫苗接種中心

26間社駿疫苗接種中心將開放至5月底，6月起則有21間繼續為市民提供疫苗接種服務

公立醫院新冠疫苗接種站

13間公立醫院設有新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客適時接種復必泰疫苗。醫管局轄下的43間普通科門診亦提供疫苗接種服務，當中40間提供科興疫苗，餘下3間提供復必泰疫苗

私營醫護機構

參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構增加至19間，於76個服務地點提供復必泰疫苗接種服務

市民也可以經參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗

疫苗接種｜兒童接種中心5月16日起「朝10晚6」　5間社區中心將關閉 (附最新安排詳情)

香港中央圖書館的社區疫苗接種中心將於6月1日起關閉。(羅庸軒攝)

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