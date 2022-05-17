疫苗通行證｜第三階段5月31日實施 打針要求及接種渠道一文睇清

第三階段的「疫苗通行證」將於5月31日起實施，屆時所有12歲或以上的市民，除非取得新冠疫苗接種醫學豁免證明書，否則必須按以下要求接種新冠疫苗，方能符合「疫苗通行證」的要求。

康復人士新冠疫苗接種建議 (科興／復必泰適用)

政府提醒尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民，盡快在5月31日之前接種疫苗。政府亦呼籲其他合資格接種第三劑疫苗的市民，無需等候至「疫苗通行證」6個月寬限期屆滿，應盡早接種第三劑疫苗。

社區疫苗接種中心

26間社駿疫苗接種中心將開放至5月底，6月起則有21間繼續為市民提供疫苗接種服務

公立醫院新冠疫苗接種站

13間公立醫院設有新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客適時接種復必泰疫苗。醫管局轄下的43間普通科門診亦提供疫苗接種服務，當中40間提供科興疫苗，餘下3間提供復必泰疫苗

私營醫護機構

參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構增加至19間，於76個服務地點提供復必泰疫苗接種服務

市民也可以經參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗