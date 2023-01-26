疫情｜袁國勇：須到3月才可解除口罩令　下個冬季前市民需再打疫苗

本港經歷3年疫情後，社會正逐步邁向復常階段。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日(26日)在電台表示，目前最重要是部署應對「後口罩浪」，以免解除口罩令後公營醫療服務會癱瘓。他認為，要到3月至4月才能解除口罩令，又說市民尤其是長者及長期病患者，亦要在下個冬季來臨前，再接種一次新冠疫苗。

袁國勇指，現階段不適宜解除口罩令，應等到3月底4月初春季左右，每日最低氣溫回升到20度以上，病毒生存時間較短時，方可以除口罩。他說，雖然「後口罩浪」可以有嚴重後果，惟早放寬好過遲放寬，希望在冬天來臨前再建立混合免疫屏障。他又表示，市民特別是長者及長期病患者，亦要在大約今年10月至11月，在下個冬季來臨前，再次接種疫苗，或者用噴鼻式疫苗，高危人士亦應在冬季繼續戴口罩。

倡 就過去3年疫情 進行檢討調查

另外，袁國勇認為，03年沙士之後，政府成立獨立委員會調查，隨後成立衛生防護中心，又投放更多資源在傳播病研究和收集情報，這些工作為應對今次的新冠疫情非常重要，建議政府應就過去3年的新冠疫情進行檢討調查，為下一次再出現全球疫症大流行做好準備。他又預計，容許不戴口罩後，本港或會出現各種病毒傳播，公營醫療體系仍會面對嚴竣情況，以新加坡的情況推算，本港的單日確診個案仍會持續徘徊在2,000至2萬多宗。