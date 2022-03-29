疫情｜運輸署要求專營巴士恢復79條路線　其餘61條線暫停至4月10日

運輸署早前因應第五波疫情，批准新巴、城巴、九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士等5間專營巴士暫停部分路線服務，惟運輸署今日指，隨着專營巴士公司的車長缺勤情況有所改善，另外政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務，決定要求各專營巴士公司恢復早前獲批准暫停服務140條路線中79條路線的服務，獲准維持班次調整的日間路線，其繁忙時段的班次調整幅度一般最多延長不超過10分鐘，而延長後的班次間距時間一般不會超過30分鐘。

61條暫停路線大部分屬輔助路線

此外，為配合政府仍然實施的社交距離措施以遏制疫情在社區擴散，以及為應對乘客需求下降，運輸署批准九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士在3月31日至4月10日期間繼續調整服務，包括暫停共61條路線，當中大部分是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，以及只在假日提供的特別郊遊路線和通宵路線服務，這些路線都各有其主要路線或有適當的替代公共交通服務供乘客使用。

運輸署指，繼續因應實際情況，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況，檢討及調整巴士服務以配合乘客需求；至於有關專營巴士服務調整的詳情，可瀏覽巴士公司網頁，詳情如下：