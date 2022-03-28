疫情｜邱騰華：香港迪士尼經營困難 涉政府資本故不納入「保就業計劃」

香港迪士尼去年雖本地客入園人次創新高，惟在旅遊冰封下，仍蝕24億元，商務及經濟發展局長邱騰華在立法會經濟發展事務委員會會議中表示，過去一年樂園經營極其艱難，沒有一個旅遊景點可賺取應有收入，就旅遊業界議員姚柏良問及為主題樂園及旅遊景點不被納入保就業計劃，邱解釋資源有限下，冀讓愈多企業受惠愈好，但今年計劃集中支援中小企。

邱騰華指，經營能力不大的企業最受影響，資源有限下，保就業計劃因此剔除大型、生意相對受不大影響公司，亦包括與政府有關係、即政府有資本參與的迪士尼樂園及海洋公園。

下月或重開 先限入場人數一半

政府早前公布3階段逐步放寬社交距離路線圖，首階段暫計劃下月21日放寬，邱騰華表示，屆時可能在入場人次總量有所要求，首階段一般會定在50%，第二階段設在75%。他補充，樂園重開日子時也注重防疫，舉例去年迪士尼樂園有做額外防疫工作，確保開放期間清潔防疫、員工檢疫工作等安排，實際上也令市民對樂園更有信心致入場人數上升。有議員亦關注樂園開幕至今淨虧蝕近50億元，當局有何應對未來定位挑戰檢討，邱回應指，政府對有土地、資金投資類的旅遊景點不單止持商營經營態度，他重申樂園對港應有正面經濟效應，包括直接或間接的旅遊就業等經濟受益，是外國遊客來港首選目的地，亦創造27.4萬個就業職位等。