疫情｜香港迪士尼下周四重開 推「迪士尼尊享卡」優先通行證低至79元

香港迪士尼樂園亦宣布下周四(41日)隨政府首階段放寬社交距離措施重開，樂園提醒賓客入園須預約，並將繼續一周只營運5天，逢周二及四(4月21日、公眾假期及指定日子除外)會暫停開放，直至另行通知。原本於1月7日至6月14日期間到期的樂園門票，有效期將會延長至6月15日。迪士尼過去有「尊享優先通行」等遊樂設施入場證(fast pass)，隨樂園重開，將推出全新「迪士尼尊享卡」，可選擇1至8項設施及1項娛樂表演通行證，售價由79元至379元。

樂園表示，為迎接賓客再到訪，每位演藝人員也做好備。因應防疫規例，樂園實施人數管制，因此提醒賓客須在到訪樂園前90日內預約入園，預約須作健康聲明，入園當日發燒不得入園，園內須時刻佩戴口罩等。若冀節省時間玩更多遊樂設施，「迪士尼尊享卡」設1項至8項設施連1項表演通行快證，亦須於網上預訂。

就防疫安排，樂園不同設施實行「疫苗通行證」，所有進入或身處樂園及餐廳堂食的賓客必須符合「疫苗通行證」要求，獲法例豁免人士除外。賓客必須隨身攜帶其新冠疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書，並在有需要時向演藝人員出示以供檢查。進入入表列處所及餐飲處所堂食前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。樂園重申，園重開後會繼續參照政府及衛生部門的最新規例及指引，謹慎防疫，執行健康及安全措施如體溫檢測、佩戴口罩、社交距離、及加強清潔消毒；會配合政府最新指引，持續審視及調整樂園的營運及相關安排。

另外，樂園亦推出「冒險家半自助餐」，有興趣賓客4月19日起可於網上預訂迷離莊園—大冒險家餐廳於中午至晚上7時15分享用1款自選主菜，並自由享用自助餐區供應頭盤、沙律、甜品及飲品，成人網上訂座收費258元，小童168元；即場入座則分别283元及184元。