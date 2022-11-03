疫苗接種｜幼兒配方復必泰料明日抵港 下周起可供6個月至5歲兒童接種

醫務衛生局副局長李夏茵表示，供6個月至5歲幼兒接種的復必泰疫苗幼兒配方將於明日（4日）抵港，兒童社區疫苗接種中心下周起可提供接種服務，當局短期內會更新預約系統。李夏茵提醒，接種復必泰幼兒配方的人士需要打3針，第1和2針要相隔56日，第2和3針相隔90日，希望可提供多個選擇，讓家長帶6個月至5歲幼兒打針。

李夏茵稱，政府早前「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」，到黃大仙、觀塘及葵青三區的多個公共屋邨，上門游說70歲或以上長者打針，共接觸約4600名長者，只有約200人願意接種，效果並不理想。她指，80歲或以上長者的三針接種率有約60%，仍有待提高，呼籲子女帶年長父母打針。

本地疫情呈下降趨勢 輸入個案輕微上升

另外，衞生防護中心總監徐樂堅表示，近日本地疫情繼續有下降趨勢，輸入個案有輕微上升，當局會密切留意輸入的變異病毒株對本地影響。他表示，本港過去一周平均每日新增5055宗，較對上一周下降9.2%，平均每日錄得424宗輸入個案，上升5.3%，當中約6成機場發現，約4成在抵港首7日發現。死亡個案過去一周就有70宗。變異病毒株方面，BA.5仍然是本港的主流，佔整體病例為87.7%。過去一周42間院舍有個案，合共有51院友和3名員工確診。學校共呈報4128宗學生和教職員染疫，62間學校有75班需要局部停課。



醫管局方面，本周住院患者人數維持約1950名，當中60至70人情況嚴重或危殆。先前染疫引發急性壞死性腦炎的31個月大男童，情況仍然危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部；而兩名曾在瑪嘉烈醫院留醫的2歲及21個月大女童，則分別情況穩定及已經康復出院。