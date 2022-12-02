疫苗接種｜林永和：非強迫所有人打第5針　只是提供多一個選擇

政府由昨日起提供復必泰二價新冠疫苗，合資格人士可選擇復必泰原始或二價疫苗，作為第四劑或康復後第三劑的疫苗。政府專家建議已完成接種四劑疫苗，或已接種三劑及曾受感染並超過半年的成人，可於完成最後一次接種或康復後6個月，接種多一劑；18歲或以上免疫力弱人士，相關間距可縮短至3個月。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，並非要強迫所有人都接種第5針，亦不是要無止境地接種，強調只是提供多一個選擇。林永和指，看到有部分接種超過半年的人士陸續出現感染，亦有市民詢問能否打第5針，加上外國亦陸續開始接種第5針，因此認為可讓市民接種第5針。