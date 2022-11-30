疫苗接種｜港大噴鼻式新冠疫苗　或明年首季完成二期臨床測試

市民現時可免費接種注射式新冠疫苗，港府亦有資助本地大學開展4個研發新冠疫苗項目。醫務衞生局長盧寵茂表示，由港大醫學院微生物學系與廈門大學和北京萬泰生物合作研發的噴鼻式疫苗「衞活苗™一號」，二期臨床測試預料明年首季完成。

盧寵茂今日(30日)書面回覆立法會議員質詢表示，「衞活苗™一號」疫苗的第一期臨床試驗已完成，沒有發現重大不良反應，反映疫苗可安全地在人類使用。「衞活苗™一號」疫苗正在逾100名18至75歲參與者進行二期臨床測試，團隊正收集免疫數據和分析，預計明年首季完成。據悉，疫苗第三期臨床測試將由北京萬泰生物進行。

暫無意提供科興復必泰以外疫苗

現時政府為市民提供科興和復必泰疫苗。盧寵茂表示，政府購入的疫苗劑量足夠為全民打三針及部分高風險群組打第四針，暫無意提供其他疫苗認可作緊急使用。