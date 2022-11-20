疫苗接種｜調查：長者誤當曾確診毋須打針　接種率未如理想

政府推出新冠疫苗接種計劃逾年，60歲或以上人士的首針接種率達84.2%。有組織表示，本港長者接種率未如理想、較鄰近的日本和新加坡低，調查後發現長者對新型肺炎和疫苗有誤解，包括以為確診後毋須打針，以及對疫苗副作用存有謬誤。
兩成未齊三針受訪長者憂副作用
香港胸肺基金會、香港胸肺學會和美國胸肺學院(港澳分會)過去一個月訪問1,027名滿60歲長者，發現近九成受訪者均已接種三針，但整體僅不足三成已打四針。在未齊三針的受訪長者當中，有逾四成半以為確診後便不用再打針，亦有近兩成擔心疫苗安全和副作用。
有未打四針長者稱「疫苗通行證」未要求
香港胸肺學會秘書羅偉霖稱，有近四成未打第四針的受訪長者解釋，這是因為「疫苗通行證」未有要求。他強調，衞生署和世界衞生組織均提醒長者應打齊四針以加強保護，又指曾確診的長者合共也應接種三劑疫苗。
組織調查並發現，分別有11.4%和14%受訪者誤以為心悸及過敏反應是常見副作用，亦有7.6%受訪者認為面癱也屬常見副作用。組織表示，只有0.1%至1%科興疫苗接種者會有過敏反應，復必泰疫苗則較罕見，而針後面癱和心悸的發生機會率，更分別少於0.01%和萬分之一。
現年67歲的林先生在前年第四波疫情期間確診，當時本港仍未有疫苗接種，他憶述在沒有任何抗體保護下，病情迅速惡化，5日內從咳第一聲變成血含氧量不足、嚴重肺炎要入深切治療部，幸留醫一個月後病情終好轉，由確診至出院前後共3個多月。
林先生出院時需要用氧氣機、坐輪椅和用拐杖，後來在復康醫院接受胸肺復康治療，以及勤做運動鍛鍊心肺功能，經過一年多終可甩掉拐杖和「貓鬚」，肺功能回復到以往的一半。目前已接種三針的他鼓勵未打針的長者，應該盡快接種新冠疫苗。
齊三針長者確診病徵輕微
另一名康復長者的73歲的吳先生，他在今年3月確診前已完成接種三劑新冠疫苗，因此當時只出現流鼻水病徵，並沒有咳嗽和發燒，病情輕微、毋須入院。5個月後，吳先生因強制檢測再次取得陽性檢測結果，料只屬復陽個案。除他之外，全家包括妻兒、新抱及孫兒因早已接種疫苗，全部確診後也沒有大礙，很快康復。