疫苗接種｜調查：長者誤當曾確診毋須打針　接種率未如理想

政府推出新冠疫苗接種計劃逾年，60歲或以上人士的首針接種率達84.2%。有組織表示，本港長者接種率未如理想、較鄰近的日本和新加坡低，調查後發現長者對新型肺炎和疫苗有誤解，包括以為確診後毋須打針，以及對疫苗副作用存有謬誤。 兩成未齊三針受訪長者憂副作用 香港胸肺基金會、香港胸肺學會和美國胸肺學院(港澳分會)過去一個月訪問1,027名滿60歲長者，發現近九成受訪者均已接種三針，但整體僅不足三成已打四針。在未齊三針的受訪長者當中，有逾四成半以為確診後便不用再打針，亦有近兩成擔心疫苗安全和副作用。

有未打四針長者稱「疫苗通行證」未要求 香港胸肺學會秘書羅偉霖稱，有近四成未打第四針的受訪長者解釋，這是因為「疫苗通行證」未有要求。他強調，衞生署和世界衞生組織均提醒長者應打齊四針以加強保護，又指曾確診的長者合共也應接種三劑疫苗。 組織調查並發現，分別有11.4%和14%受訪者誤以為心悸及過敏反應是常見副作用，亦有7.6%受訪者認為面癱也屬常見副作用。組織表示，只有0.1%至1%科興疫苗接種者會有過敏反應，復必泰疫苗則較罕見，而針後面癱和心悸的發生機會率，更分別少於0.01%和萬分之一。