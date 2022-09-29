疫苗通行證｜明起涵5至11歲兒童　江玉歡質疑不符立法前提　政府：已充分考慮 (更新)

【22:41更新】醫務衞生局回覆本報查詢時表示，局長在發出現行「疫苗通行證指示」時已充分考慮法例指明要考慮的3個因素，解釋推行「疫苗通行證」旨在提升新冠疫苗接種率、鞏固整體社會防疫屏障、減重症及死亡風險，同時避免本港醫療系統不勝負荷，讓香港繼續有序回復市民正常生活和社會經濟活動。此外，醫衞局指「疫苗通行證」亦避免未打齊針的人士，進入較高感染風險場所，以減低他們感染新型肺炎健康風險。當局又提到今年3月一宗關於「疫苗通行證」的司法覆核案件，引述法庭判詞稱措施為依法規定，同時在保障香港公共衞生與限制申請人的個人權利之間，取得合理平衡。

就不再接納由7名被指涉嫌濫發「免針紙」私家醫生所簽發的「免針紙」，醫務衞生局表示該等醫生發出的「免針紙」數量不成比例地高，政府有合理理由懷疑有關私家醫生未有遵從衞生署指引，即在簽發前為病人恰當診症作臨床評估，因而未能符合法例第599L章第17條的要求。

江玉歡批評醫衞局強詞奪理，認為目前確診宗數已較3月高峰時大幅減少、已有新冠口服藥供應，又指「疫苗通行證」原意雖是不想影響香港人社交和經濟，「依家調返轉咪正正係影響。」她又稱，措施應隨時間和疫情發展改變，而非如現時般要求愈來愈緊，「無論去到幾多千宗都係會限制人嘅自由，仲要係一路降，降到去細路仔冇得做活動」，坦言審議時如得悉條例會「變成咁」，就必定不會贊成通過。關於取消「免針紙」事宜，她直斥「有合理懷疑」並非充分理由，「唔使睇法律、任何嘢有合理懷疑就得，咁仲有法治精神？」