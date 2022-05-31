疫苗通行證｜有食客未更新針卡要折返 60萬人過期仍未打第三針

第三階段疫苗通行證今日實施，須完成接種三劑新冠疫苗，才能進入食肆、戲院、商場等等表列處所。實施的第一個早上，就有長者因不懂更新「安心出行」的電子針卡，而未能進入酒樓飲茶。

長者不懂更新電子針卡

有到茶樓的食客表示已經接種三針疫苗，但掃描電子針卡時顯示為紅碼，可能是未更新「安心出行」內的電子針卡，須折返家中取新的針紙，再由職員協助重新上載第三針的二維碼。她表示不知道今日起實施第三階段疫苗通行證，否則會帶備針紙外出。另外亦有長者表示，長者不懂得使用智能手機或應用程式，身邊亦未必有年輕人可以教教導，她不懂得如何將新的針紙上載至「安心出行」上，特意帶同針紙到茶樓，由職員協助更新「安心出行」的電子針卡。茶樓職員表示，今早只有兩三名食客的安心出行掃描無效，或疫苗通行證顯示紅碼，他亦有協助數名長者更新電子針卡，運作大致順暢，昨日亦有特意提醒熟客，今日要帶同針紙外出。

60 萬人到期仍未接種第三針

香港餐務管理協會主席梁振在一個電台節目中表示，現時仍有約60萬人已接種兩劑疫苗滿6個月，但仍未打第三針，相信飲業界將流失3至5%生意額，整體影響不算很大，期望這批人士能在3個月內響應呼籲打齊三針。他又稱，已安排職員協助食客使用安心出行，不少長者已更新針紙，認為運作暢順。