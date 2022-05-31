疫苗通行證｜有食客未更新針卡要折返 60萬人過期仍未打第三針

第三階段疫苗通行證今日實施，須完成接種三劑新冠疫苗，才能進入食肆、戲院、商場等等表列處所。實施的第一個早上，就有長者因不懂更新「安心出行」的電子針卡，而未能進入酒樓飲茶。
長者不懂更新電子針卡
有到茶樓的食客表示已經接種三針疫苗，但掃描電子針卡時顯示為紅碼，可能是未更新「安心出行」內的電子針卡，須折返家中取新的針紙，再由職員協助重新上載第三針的二維碼。她表示不知道今日起實施第三階段疫苗通行證，否則會帶備針紙外出。另外亦有長者表示，長者不懂得使用智能手機或應用程式，身邊亦未必有年輕人可以教教導，她不懂得如何將新的針紙上載至「安心出行」上，特意帶同針紙到茶樓，由職員協助更新「安心出行」的電子針卡。茶樓職員表示，今早只有兩三名食客的安心出行掃描無效，或疫苗通行證顯示紅碼，他亦有協助數名長者更新電子針卡，運作大致順暢，昨日亦有特意提醒熟客，今日要帶同針紙外出。
60萬人到期仍未接種第三針
香港餐務管理協會主席梁振在一個電台節目中表示，現時仍有約60萬人已接種兩劑疫苗滿6個月，但仍未打第三針，相信飲業界將流失3至5%生意額，整體影響不算很大，期望這批人士能在3個月內響應呼籲打齊三針。他又稱，已安排職員協助食客使用安心出行，不少長者已更新針紙，認為運作暢順。
不少長者仍擔心疫苗副作用
社區組織協會幹事連瑋翹表示，不少長者仍然擔心打疫苗會有副作用；亦有打算打針的長者到疫苗接種中心後，被醫護人員指血壓未穩定，要先詢問醫生意見才能打針。另外，亦有康復者沒有向衛生署申報，無法取得康復證明。即使疫苗通行證有助鼓勵市民接種疫苗，仍有長者難以符合通行證要求。
從事會計的Peter(化名)至今未接種一劑疫苗，因此他完全不符合疫苗通行證的接種要求，不但無法到食肆堂食，最痛苦是連到髮型屋剪髮亦成問題，令他要變成「長毛」。他表示，自己不接種疫苗主要是質疑疫苗成效，加上政府至今未有清晰交代要市民接種多少劑疫苗才足夠。他又指，「疫苗通行證」對他構成「無形壓力」，恍惚令他變成「孤兒」，需要日曬雨淋地買外賣，形容自己的基本權利遭「疫苗通行證」剝奪，但基於現實生活需要，Peter指將會接種首針疫苗。
食環：會繼續嚴厲執法
助理政府資訊科技總監張宜偉亦在節目中表示，市民使用安心出行情況大致暢通，如果疫苗通行證二維碼的外框顯示為紅色，代表未完成接種指定的劑數，或未有將最新的針卡上載至安心出行。他又建議，康復者將接種紀錄及康復紀錄都上載至安心出行。張宜偉稱，資科辦上周起設立的熱線，已收到過萬人查詢，透過通話解答超過90%的查詢，亦有在25個港鐵站設立流動支援站。 食環署表示會繼續嚴厲執法，呼籲餐飲處所負責人及顧客遵從相關規定。