登革熱｜天水圍54歲女患者 潛伏期搭E37巴士往返機場工作被蚊叮

衞生防護中心人員到病人曾乘搭的巴士路線進行調查，並視察清潔營辦商的滅蚊工作。(政府新聞處)

衞生防護中心調查發現，周二(18日)的本地登革熱個案，患者潛伏期內曾在乘搭巴士往返天水圍和機場時被蚊叮。

54歲女患者任職機場超級一號貨站一間公司，間中會到國泰貨運站和亞洲空運中心工作。病人同事沒出現病徵，正接受醫學監察。衞生防護中心已聯同機管局到相關地點視察，向機場員工發放防蚊等相關資訊。

另外，病人稱潛伏期內乘E37巴士上下班時曾被蚊叮。中心昨日亦到該路線巴士上，視察清潔營辦商人員滅蚊，運輸署亦已要求巴士營辦商適時加強防蚊措施。龍運巴士回應指，本周三與衞生防護人員一同巡視巴士站及巴士車廂的清潔工作，沒有發現蚊患。龍運強調非常重視巴士站設施和巴士車廂的清潔，會定期巡查，確保沒有積水。如發現巴士站附近有蚊患，會向有關部門報告，提出要求跟進。龍運指每日都進行車廂清潔，約每半個月則進行深層清潔，亦定期滅蟲。龍運會繼續密切留意全線車隊車廂情況，確保符合清潔衞生。

天瑞(一)邨2600住客未有懷疑個案

該病人的一名家居接觸者的血液樣本對登革熱病毒呈陰性反應，病人住所天水圍天瑞(一)邨，過千住戶逾2,600名住客未有發現懷疑個案。