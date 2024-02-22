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2024-02-22 04:31:57
日報

發展局公布流浮山方案 15公頃土地發展商業與科技園區

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流浮山 土地發展

發展局公布發展流浮山的方案。

政府未來將重點發展北部都會區，發展局昨向立法會提交文件，交代流浮山、尖鼻咀，以及白泥一帶的發展建議。其中流浮山將發展成數碼科技樞紐；尖鼻咀及白泥將發展兩個主要生態旅遊節點。當局擬今年上半年展開勘測研究。按目前規劃，流浮山的政府主導工程將於2030年展開。

發展局公布流浮山發展建議中，總開發面積411公頃，其中115公頃作經濟用途。局方指，流浮山與深圳前海只有一灣之隔，可產生協同效應，會將流浮山定位為數碼科技樞紐。數碼港獲邀作研究，根據初步結果，政府已初步預留15公頃土地，發展一個商業和科技園區，可提供總樓面面積約38萬平方米。

發展局發言人表示，同屬發展創科的新田科技城，是針對較具規模的創科產業，至於流浮山的創科則以應用為主，幫助產業增加產值，兩者定位有別。

兩成土地會用作住宅和混合用途 ，建議住宅地積比率最高為6.5倍，可望提供4.8萬至5.3萬個單位。發言人指，會在隨後的勘測研究中，測試公私營房屋不同的比例組合。

白泥建造酒店或度假村

發展局又指，流浮山地區有潛力發展成為生態旅遊勝地，有助推廣以香港和大灣區「一程多站」旅遊線路。至於以日落美景聞名的白泥，亦是紅樹林和瀕危馬蹄蟹和眾多候鳥的家園，建議不影響自然保育前提下，建造酒店、度假村等，加上零售店舖及周末市場等。發言人補充指，發展不會採取主題公園模式，會參考新加坡的聖淘沙島，期望透過豐富的生態資源，結合酒店、度假村等吸引旅客。

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局方亦建議，原址保留約3.8公頃的流浮山海鮮市場，並進行改善工程，由旅遊事務署牽頭研究。局方預料將在今年第二季進行環評。

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