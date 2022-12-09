發展局提精簡程序 冀半年內通過草案 大型項目「生變熟」可縮短6年

新一屆政府銳意「提速、提量」造地。發展局昨日公布精簡法定規劃程序具體細節，涵蓋城市規劃、收回土地、填海、道路和鐵路工程等多個與發展相關的法定程序修訂；發言人預計，若成功實落簡化程序建議，一般項目由「生地」變成「熟地」的時間將由最少6年減至4年，新發展區等大規模項目則由13年大幅減至7年。 今次修例主要涵蓋6條與城市規劃、收地、填海有關的條例，涉及精簡及縮短法定時限，避免重複性質相近程序，明確在法例授權政府可同步進行不同程序，改善不一致或不清晰的安排，以及精簡其他雜項程序以更有效運用公共資源。



申述人親身出席公聽會 在城規制度下，公眾申述意見時間維持2個月，但要求申述人親身出席公聽會，同時訂明城規會有權就出席者發言時間設限。處理意見和呈交圖則予特首會同行會批核時間由9個月縮短至5個月。填海、道路及鐵路工程亦引入小規模工程機制，如填海範圍少於0.5公頃、對附近影響輕微的工程可毋須經法定刊憲程序。 另外，處理收地反對意見將在法定規劃程序時同步進行，當局批准收地後隨即開始收地和發放安置補償，不會等待工程獲批撥款，讓受影響人士及早獲安置和補償。當局預計有關改動可令收地和清地程序提早約18個月完成。 當局亦會限制《收回土地條例》下提出反對意見者和在《城規條例》第12A條下申請修訂圖則者，均須為土地業權擁有人。在城規程序下，安置補償為由的反對意見將不獲處理，當局解釋向來安置補償都在決定推行發展後另有機制處理。



部分精簡發展程序建議