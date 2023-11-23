發展局擬引入《建造業付款保障條例》草案 改善行業付款情況

發展局今日(23日)向立法會提交文件，擬引入《建造業付款保障條例》草案，以改善建造業的付款情況，以及引入一套迅速解決付款爭議的機制，藉此改善建造業供應鏈上各持份者的現金流問題。 擬議條例將涵蓋所有政府及指定的法定及公共機構或企業，主合約金額指定金額門檻分別不少於500萬元及50萬元。局方計劃明年上半年向立法會提交草案。

將對一些不公平的付款條款作出規範

文件指出，發展局曾聘請顧問進行研究，發現建造業供應鏈上不同的持份者，包括承建商、分包商、工程顧問和供應商等，多年來仍面對不同程度的付款問題。款額方面，每年平均未償付款額佔公司業務總收益的 5%至 12%，而拖欠款額的時間最長超過六個月。業界亦普遍認為過去十年付款問題並沒有明顯改善。

發展局表示，擬議條例將對一些不公平的付款條款作出規範，包括將訂明「有條件付款」的合約條款無效及規定付款方須在收到申索方的付款申索後的不多於30日內作出回應，而付款期由付款申索後計不可多於60日，以確保申索方可以適時獲得應得款項。