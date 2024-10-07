發改委明日介紹振經濟措施 短線料波動增

恒指上周五繼續上揚，先低後高升623點衝上22,736點收市。惟美國ADR指數顯示，恒指或低開88點。明日(星期二)內地股復市，負責經濟發展規劃的中央部門發改委預告早上10時召開記者會，介紹推動經濟新政策，資金勢必金睛火眼，觀望接力的政策力度和質量。



中資外資準備入市

事實上，中港股市的好消息仍多。除政策日日出台，在資金面，內地和外資蜂擁入市。統計顯示，在9月24日救市第一擊出台後5個交易日，內地股票型ETF合計淨流入資金接近1,150億元；在假期後第一個星期，將有18隻新基金啟動發行。外資方面，四大美國上市中資股ETF，FXI、MCHI、KWEB及ASHR，在救市第一擊當日至上周四已共錄得57.18億美元(約446億港元)淨流入。此外，經濟面上，內地多家媒體報道，上海、廣州等大城市樓市，在假期間一、二手市場都回暖；似乎樓市政策初見成效。