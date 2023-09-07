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2023-09-07 13:22:44

白牌車｜警僑裝乘客打擊非法載客取酬拘6司機

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白牌車｜警僑裝乘客打擊非法載客取酬拘6司機

白牌車｜警僑裝乘客打擊非法載客取酬拘6司機

警方港島、新界北及西九龍總區交通部人員根據情報，於本周一(4日)至周三(6日)採取聯合行動，打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途。行動中，人員在全港多區共租用3輛私家車及3輛輕型貨車，並派員喬裝乘客，當到達目的地時，人員以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」，拘捕6名年齡30歲至56歲本地男司機。

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所有涉案車輛均無出租汽車許可證

所有涉案車輛均沒有運輸署發出的出租汽車許可證。其中3輛私家車及1輛輕型貨車涉嫌違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》，人員已將有關車輛扣查作進一步檢驗。所有司機均已獲准保釋候查，須於10月向警方報到。

警方呼籲駕駛人士，非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，會引致乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰10萬元及監禁6個月。 另外，根據《汽車保險(第三者風險)條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，而相關涉案車輛會被吊銷牌照及被扣押。

政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖）
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