熱門搜尋:
陳瑞輝 歐洲國家盃 深中通道 NOVO LAND 七一優惠 機票優惠 多啦A夢 的士 簡約公屋 日圓匯率走勢 One Wood Road 劉俊謙 十大屋苑 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-06-18 10:38:00

的士司機涉往醫院兜路及與乘客爭執　開審前認罪判罰款

分享：
的士司機涉青衣往醫院兜路及與乘客爭執無禮貌及不守規矩　開審前認罪判罰款。（港台圖片）

的士司機涉青衣往醫院兜路及與乘客爭執無禮貌及不守規矩　開審前認罪判罰款。（港台圖片）

一名的士司機涉嫌接載乘客到醫院時兜路，乘客下車拍攝的士司機外貌及車牌，雙方發生口角，的士司機以粗言穢語指罵乘客。涉案的士司機原本否認兜路、無禮貌及不守規矩兩罪，案件在九龍城裁判法院開審，的士司機在開審前改認兩罪，暫委裁判官周羨頤判刑時指，被告的動作行為在法例上已構成襲擊，考慮被告過往交通定罪紀錄及求情陳詞後，判處罰款900元。

政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖）

的士司機以塞車為由要求乘客下車被拒

案情指，被告劉耀祖去年7月4日早上9時40分，在青衣鄉事會路15號駕駛的士接載乘客前往伊利沙伯醫院，被告駛到拔萃女書院附近時表明塞車，要求乘客下車，乘客拒絕下車後，被告駛往加士居道再次要求乘客下車，乘客繼續拒絕下車，乘客最終在早上10時07分到達目的地，總車費為$128.6。涉案路線總長為 12.64 公里，收費公里為12.34公里，比警方量度的最直接路線長了1.24 公里。

的士服務質素再成熱話　「的士大王」子伍海山：爭拗緣於溝通問題

Ad Block

的士司機︰導航好亂 指唔到要行嘅地方

被告沒有律師代表，他在警方調查時已承認他與乘客對罵及無禮貌，自行應訊時稱「個導航好亂，指唔到我要行嘅地方」，強調他沒有意圖兜路以多收車費。被告指乘客指罵他故意兜路，拍攝其容貌及車牌後揚言會「擺上網」作網絡公審，即時情緒變差，形容乘客以非法手段公審去發洩不滿，想打爛他的飯碗。

暫委裁判官周羨頤表示，控方只需證明被告沒有採取最直接可行的路線，已能滿足控罪元素，即使被告指稱導航系統不清晰，亦並非法律上的抗辯理由，相反法律上期待專業的的士司機會採取最直接可行路線，另一方面，裁判官指香港沒有肖像權，故拍攝後放上網不可以說是非法的。

網上熱話｜內地女機場去港珠澳口岸 綠的司機嫌短爆粗鬧「番薯」　

原文刊登於 香港電台

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受