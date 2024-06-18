的士司機涉往醫院兜路及與乘客爭執　開審前認罪判罰款

一名的士司機涉嫌接載乘客到醫院時兜路，乘客下車拍攝的士司機外貌及車牌，雙方發生口角，的士司機以粗言穢語指罵乘客。涉案的士司機原本否認兜路、無禮貌及不守規矩兩罪，案件在九龍城裁判法院開審，的士司機在開審前改認兩罪，暫委裁判官周羨頤判刑時指，被告的動作行為在法例上已構成襲擊，考慮被告過往交通定罪紀錄及求情陳詞後，判處罰款900元。

案情指，被告劉耀祖去年7月4日早上9時40分，在青衣鄉事會路15號駕駛的士接載乘客前往伊利沙伯醫院，被告駛到拔萃女書院附近時表明塞車，要求乘客下車，乘客拒絕下車後，被告駛往加士居道再次要求乘客下車，乘客繼續拒絕下車，乘客最終在早上10時07分到達目的地，總車費為$128.6。涉案路線總長為 12.64 公里，收費公里為12.34公里，比警方量度的最直接路線長了1.24 公里。

的士司機︰導航好亂 指唔到要行嘅地方

被告沒有律師代表，他在警方調查時已承認他與乘客對罵及無禮貌，自行應訊時稱「個導航好亂，指唔到我要行嘅地方」，強調他沒有意圖兜路以多收車費。被告指乘客指罵他故意兜路，拍攝其容貌及車牌後揚言會「擺上網」作網絡公審，即時情緒變差，形容乘客以非法手段公審去發洩不滿，想打爛他的飯碗。

暫委裁判官周羨頤表示，控方只需證明被告沒有採取最直接可行的路線，已能滿足控罪元素，即使被告指稱導航系統不清晰，亦並非法律上的抗辯理由，相反法律上期待專業的的士司機會採取最直接可行路線，另一方面，裁判官指香港沒有肖像權，故拍攝後放上網不可以說是非法的。

原文刊登於 香港電台