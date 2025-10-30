的士司機疑被警箍頸後亡　涉案警不服死因庭再裁非法被殺 再申覆核

65歲的士司機陳輝旺於2012年因車資問題與客爭執被警方拘捕，警員把陳押上警車時，陳的頸椎移位致全身癱瘓，留院期間因支氣管肺炎離世。事件經歷兩次死因研訊，陪審團均裁定陳「非法被殺」。曾作供聲稱只「掂」過陳頸部的警員林偉榮，本月28日再入稟高等法院，就今年陪審團所達成裁決再提司法覆核，質疑有關裁決不合法、不合理並涉程序不當，要求推翻該裁決，另要求禁止律政司在本案有結果前提出檢控，司法機構暫未有就聆訊排期。

申請人林偉榮，答辯人為死因裁判庭。林在入稟文件要求推翻死因庭就陳輝旺被裁定「非法被殺」的裁決，並要求頒下臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取任何檢控行動。

事件發生於2012年11月11日晚，65歲的士司機陳輝旺在西區過海隧道口被捕時，陳曾作出反抗，需警員合力押他上警車，期間陳疑被傷及頸椎，送院後全身癱瘓，並在同年12月12日離世。

二度出庭作供 由「箍頸」改稱「掂頸」

死因庭在2018年就此案展開死因研訊，林偉榮作供時承認「箍頸」，陪審團以3比2裁定死者「非法被殺」，但林偉榮於2019年申請司法覆核獲判勝訴，死因庭今年重審案件，林偉榮出庭作供時推翻自己於2018年的證供，改稱當時只是「掂頸」，新一批陪審團以4比1裁定陳「非法被殺」。