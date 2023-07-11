的士司機記分制立法會明日討論　一文睇清11項擬納扣分罪行

政府明日(12日)向立法會提交《的士司機違例記分條例草案》，其中建議引入與現有違例駕駛記分制相若的「的士司機違例記分制」，當司機被扣一定分數後，便有需要自費修習的士服務改進課程，甚至被運輸署飭令取消駕駛的士資格數個月等。

按罪行性質扣10、5或3分

根據政府文件，的士司機違例記分制將分成3級，署方會按罪行性質決定扣10分、5分或3分。當的士司機被扣8分時，運輸署署長便會向其發出一份提示，列出已被記的分數。當的士司機被扣10分，署長便會要求他在指定限期內，自費修習並完成的士服務改進課程，完成後可減3分；違者可判罰5,000元和監禁1個月。