的士司機趁14歲女兒入睡時摸胸 非禮及襲擊罪成判囚21個月

67歲的士司機涉在所住內趁14歲女兒準備睡覺時，拉高其睡裙伸手「捻」其胸部，又於數天後因聲浪問題而揮棒擊打女兒。的士司機早前經審訊後被裁定非禮和襲擊致造成身體傷害兩罪成，區域法院暫委法官梁少玲今日（30日）判刑時指，父女年齡差距逾50年，事件涉及破壞誠信，斥責被告完全不尊重女兒，沒有考慮女兒已長大並是獨立個體，作為父親沒有保護女兒反倒襲擊她，事後也毫無悔意，經考慮後判囚21個月。

控罪指，被告W.M.P.（67歲，的士司機），被控1項猥褻侵犯另一人及1項襲擊他人致造成身體傷害。被告於2022年5月11日在九龍某單位猥褻侵犯14歲女童X；被告另於同月14日襲擊X致造成她的身體受傷害。

官：被告毫無悔意

法官判刑時引述X的創傷報告指，X從小遭被告責打，沒有安全感，又有自殺念頭。辯方求情則指，X升中後學業變差並出現行為問題，被告望女成龍才用錯誤方法教導，令父女關係欠佳，強調事件令父女關係破裂，對被告而言已是最大的懲罰，而且被告與妻子有固定性生活，重犯機會低。

法官認為本案涉及破壞誠信，但屬單一事件，歷時不長，惟被告向心理專家堅稱是女兒誣告他，更要求女兒向她道歉，可見被告毫無悔意。另外，被告先後使用木棍和鐵棍襲擊女兒，如非女兒成功抵擋，否則後果不堪設想。法官經考慮後判囚21個月。