的士業舉辦禮貌活動 聘大學生在的士站鼓勵司機保持良好態度(蘇文傑攝)

的士業議會配合旅發局的「好客之道」運動，今年再舉辦的士禮貌活動。在6月6日至8月27日派遣年輕的禮貌大使團隊，由大學生和業界成員在繁忙的士站和口岸的士站，協助的士司機和乘客有序地上下車，向他們派發宣傳單張和紀念品，鼓勵司機保持良好的服務態度。 的士禮貌活動今日舉行啟動禮，的士業議會主席黃卓邦表示希望向司機推廣禮貌服務的重要性，改善司機和乘客的溝通，減少不必要的誤會，令乘客感到賓至如歸，達到增加讚揚及減少投訴的效果。他期待透過本次活動能夠為行業帶來積極的改變和進步，協助打造香港成為好客之都。他承認活動和接觸司機的時間有限，期望司機透過新聞亦可自覺提升服務水平。

在繁忙的士站和口岸的士站駐守 禮貌大使團隊會駐守在港九新界繁忙的士站，例如銅鑼灣百德新街、上環信德中心、尖沙咀天星碼頭等，還包括一些旅客較多的口岸的士站，例如機場、落馬洲口岸、深圳灣口岸等。

運輸署助理署長馮惠筠在啟動禮上致辭指，的士服務表現影響旅客對香港的第一印象，今次再舉辦的士禮貌活動可配合政府推動好客之道的目標。她指政府提出一系列措施，包括的士車隊制、加強打擊的士違規行動等，認為加強監管有助業界發展，亦鼓勵業界利用科技提高服務質素。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認同遊客來到，旅程的開始多數是先接觸的士，好的則會令他們感到賓至如歸，否則會留下壞印象，指「一損俱損，一榮俱榮」。航運交通界議員易志明表示，香港在新冠疫情後經濟復甦較慢，亦有很多香港人北上消費，認為香港服務不夠好。他認為大部分的士司機態度良好，只是有一小撮害群之馬，希望加強打擊「黑的」，讓好的士繼續提供服務。 有關網約車方面，黃卓邦承認在智慧出行的年代，「喺街截的士確實有啲不合時宜」。他明白市民對於網約車有需求，但反問「係咪得私家車處理到，的士處理唔到」，他期望在的士車隊制下可解決市民對網約車的需求。