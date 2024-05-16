的士7.14加價 起錶加2元 業界料司機每更增逾100元 車租漲20元

的士7月14日加價。起錶加兩元，每次跳錶加1至2毫，當中市區的士起錶加價至29元。業界預計司機每更收入可增加100至130元，但保費和維修費上升，加價幫助有限，車主會分階段加車租。運輸署解釋，加幅平衡了乘客負擔能力和的士經營情況。 行會周二批准市區、新界及大嶼山的士調整收費，起錶收費增加2元，當中市區的士起錶新收費29元，新界的士25.5元，大嶼山的士24元。之後首段車程加2毫，即市區的士首2至9公里每跳新2.1元，而新界的士首2至8公里和大嶼山的士首2至20公里，每跳均為1.9元。至於後段車程，則每跳分別收1.4元及1.6元。

李頌恩 (資料圖片)

運輸署︰已平衡各持份者情況 運輸署長李頌恩昨在電台節目上表示，加幅較業界原先申請起錶加5元少，當中已平衡了各持分者的情況，除考慮業界數據，亦要顧及市民承擔能力。李頌恩指，的士的定位與其他交通工具不同，是個人化的定點、定線服務，在收費政策上，的士與其他大型載客量多的交通工具有差距。 她又指，政府引入「的士車隊」首階段5個牌照於本月31日截止申請，預期批出牌照後，最快明年中會有「的士車隊」投入服務，車隊必須提供網約途徑及電子支付方式，希望引入的士車隊後，可以為行業帶來變化，提升服務質素。

市民少出夜街最大影響 的士業界認為，加價雖有助增加司機收入，但經營成本仍然高企。的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，的士保險費較之前增加六成，維修費漲三成，營運困難，生意亦差，特別是市民減少出夜街；現時的士閒置率增加，尤其夜更的士，「希望加價外，接下來的經濟環境政府也能幫忙，放寬多些自由行，可以有多些生意給我們。」 對有傳車主擬加車租，吳坤成回應指，車租是車主與司機商議。的士小巴商總會理事長周國強則預料，加價後司機每更收入可增100至130元；維修費、保險費等大增下，車主負擔亦重，故會分階段加租，首階段每更增加20至30元，認為是租車司機可接受加幅。之後再視乎乘客對加價反應、是否有流失客量等，才作調整。