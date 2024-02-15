盛事不斷 Chubby Hearts來港傳播愛 各區飄浮橫跨中西情人節

每逢情人節不少情侶都花盡心思與另一半甜蜜度過，找個靚位打卡不可或缺。政府推動的大型盛事之一、由文化藝術盛事基金贊助的大型活動「Chubby Hearts Hong Kong」昨啟動，巧逢西方情人節，展期至本月24日，亦即中國情人節「元宵節」，情意濃濃！巨型紅色心形飄浮裝置Chubby Hearts，昨起在香港多個地點「飄浮」；在中環皇后像廣場花園的「心心」最巨大、直徑12米，為活動長駐打卡點，另外15至16個直徑為3米的心心將在多區快閃等候「有心人」；市民可留意香港設計中心Facebook及Instagram Story的最新消息「尋心」。攝影：蘇文傑

Chubby Hearts昨吸引不少市民到場打卡。

Anya Hindmarch

Chubby Hearts由英國設計師Anya Hindmarch構思，項目於2018年首次在倫敦展出，設計者希望巨大的Chubby Hearts氣球飛過或擠進著名的地標性建築，作為對城市的愛的宣言。Chubby Hearts於倫敦登場後首次來到亞洲，昨吸引不少市民到場打卡，「快閃」打卡位之一旺角花墟的巨型紅心附近，更有工作人員派發鮮花，油尖旺區關愛隊亦向與心心自拍的市民送贈玫瑰花及朱古力。Anya Hindmarch表示，香港是她最喜愛的城市，又指自己一直夢想在香港展示該飄浮裝置，為市民帶來驚喜，讓人笑容滿面和傳播愛。