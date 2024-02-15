盛事不斷 Chubby Hearts來港傳播愛 各區飄浮橫跨中西情人節

每逢情人節不少情侶都花盡心思與另一半甜蜜度過，找個靚位打卡不可或缺。政府推動的大型盛事之一、由文化藝術盛事基金贊助的大型活動「Chubby Hearts Hong Kong」昨啟動，巧逢西方情人節，展期至本月24日，亦即中國情人節「元宵節」，情意濃濃！巨型紅色心形飄浮裝置Chubby Hearts，昨起在香港多個地點「飄浮」；在中環皇后像廣場花園的「心心」最巨大、直徑12米，為活動長駐打卡點，另外15至16個直徑為3米的心心將在多區快閃等候「有心人」；市民可留意香港設計中心Facebook及Instagram Story的最新消息「尋心」。攝影：蘇文傑
Chubby Hearts由英國設計師Anya Hindmarch構思，項目於2018年首次在倫敦展出，設計者希望巨大的Chubby Hearts氣球飛過或擠進著名的地標性建築，作為對城市的愛的宣言。Chubby Hearts於倫敦登場後首次來到亞洲，昨吸引不少市民到場打卡，「快閃」打卡位之一旺角花墟的巨型紅心附近，更有工作人員派發鮮花，油尖旺區關愛隊亦向與心心自拍的市民送贈玫瑰花及朱古力。Anya Hindmarch表示，香港是她最喜愛的城市，又指自己一直夢想在香港展示該飄浮裝置，為市民帶來驚喜，讓人笑容滿面和傳播愛。
楊潤雄：繼續爭取舉辦大型盛事
政府大力推動盛事吸引旅客，年初一至年初四(2月10至13日)的訪港旅客人次初步估計約75萬；當中65萬來自內地，超越2018年同期的64萬人次，這4天共約1,200個內地入境團到港，涉約40,500人次。內地入境團數量及跟團訪港總人次均超過疫情前春節黃金周同期水平。文化體育及旅遊局長楊潤雄指，農曆年假期來港旅客數目跟估計相若，逐步回復至疫情前但仍有一點距離。他又提到前日舉行的賀歲盃讓球迷看得很開心，證明好的球賽可帶動體育氣氛，及香港絕對有能力舉辦大型賽事和大型盛事。他強調「賀歲盃是為美斯缺陣補鑊」的想法錯誤，因舉辦每個大型盛事均是獨立計劃，政府會繼續努力爭取舉行其他大型盛事或大型球賽。