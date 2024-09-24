盧寵茂料流感季將至 籲市民接種疫苗

醫務衞生局局長盧寵茂今日(24日)在西灣河普通科門診診所接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。醫衞局副局長李夏茵、衞生署署長林文健等官員和前線醫護人員亦一同響應接種。

醫衞局副局長李夏茵醫生、衞生署署長林文健醫生、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、醫衞局基層醫療健康專員彭飛舟醫生、醫院管理局（醫管局）主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞醫生和前線醫護人員亦一同響應接種疫苗。(蘇文傑攝))

盧寵茂表示，接種流感疫苗是預防季節性流感及其併發症的最有效方法之一，呼籲市民「早打不要遲」。一般1月至4月及7月至8月為流感高峰期，衞生防護中心預料流感的活躍程度或會於年底上升，接種後一年有效預防世界衞生組織預測的流感病毒品種，為可能出現的冬季或夏季流感季節一併做好準備。

政府後日(26日)將開展季節性流感疫苗接種計劃，為年屆50歲或以上的人士、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員等提供免費或資助流感疫苗。上述組別人士亦應在上一劑或感染至少六個月後接種額外一針新冠疫苗，在知情同意下，新冠疫苗可與季節性流感疫苗同時或分開時間接種。現時在香港使用的科興「克爾來福」疫苗將於10月3日到期，因此由10月4日起只會提供信使核糖核酸疫苗。

學校提供注射式滅活或噴鼻式減活流感疫苗

盧寵茂續說，為提升學童的季節性流感疫苗覆蓋率，季節性流感疫苗學校外展計劃今年會實施特別安排，幼稚園和幼兒中心可於同一或不同的外展活動中，彈性選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。另外衞生署會推行先導計劃，為今年早前表示希望為學生安排接種噴鼻式減活流感疫苗的中、小學提供噴鼻式減活流感疫苗。

現時，約870間幼稚園和幼兒中心已經為學童安排疫苗接種活動，另外約610間小學及約390間中學已為其學生安排疫苗接種活動。盧寵茂又補充，呼籲仍未參加計劃的學校應盡快報名參加。