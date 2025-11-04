盧寵茂：已要求醫委會重新覆核雙非童腦癱投訴　8星期內交報告

醫務衞生局長盧寵茂出席一活動後會見傳媒時表示，今次個案引發外界反思在整個制度、流程程序，以至法規和醫生註冊條例方面，有否需要修訂的地方。當局已發信要求醫委會在8個星期內提交報告，在完成檢討後，將考慮進一步在立法方面進行修訂法律的工作。他又提到，醫委會處理投訴的工作量大，確實有個案的處理時間較長，過去5年有逾8,700宗類似的投訴個案，醫務委員會都會盡快處理。

盧寵茂：小朋友是香港居民 政府有責任支援

提及個案涉事的黎氏夫婦和小朋友，盧寵茂指對事件相當難過。他表示黎氏夫婦來到香港十幾年來一直信任香港醫療系統，亦在等待一個結果，相信制度會給他們一個答案，亦希望黎先生對香港的醫療制度不會失望。盧寵茂又強調黎小朋友是香港居民，在香港出世，會盡量為其提供所需要的幫助，包括學術教育等支援。「所有香港的市民都有這個權利，政府亦有這個責任；所以我們的社會福利署，以至我們教育局都會提供適切援助。」