盧文端稱23條立法今年不宜推動　李家超：目標不變盼盡快年內完成 (更新)

稱大家對23條針對問題嚴重性「未完全掌握」

李家超指，對《基本法》23立法的立場無變，希望盡快可以在今年內完成，否則在明年完成。他指，盡早立法是特區的憲制責任，稱「大家對23條針對問題的嚴重性未必完全掌握」，強調國家安全風險千變萬化，國際關係複雜，國家安全風險仍有可能潛伏香港，所以特區需要全面鞏固維護國家安全的多方面機制，政府會按實際情況，適時推展立法。

徵集3000萬應急物資 送往土耳其地震災區

另外，就土耳其地震，李家超感謝特區救援隊到土耳其進行救援工作，至今協助救出4名生還者，並指已徵集衣物、帳篷、毛氈、藥物等總值3,000萬元的災後應急物資，待土耳其落實後，送往地震災區，同時民間亦捐贈100噸物資，昨晚運往當地應急。

他又形容，早前率團訪問中東之行是友誼之旅、推廣香港優勢之旅，有多達15項成果，亦簽署13份合作備忘錄或意向書，受到不同業界歡迎，強調目前香港要聚焦全力拼經濟，政府會把握好通關良機，加強聯繫內地政府，他短期內亦會拜訪廣東省，指香港是大灣區的一份子，希望將彼此合作提升至更高台階。

稱 賣地增國安條款已實施一段時間

對於地政總署在多幅政府土地出讓招標文件中，加入國安條款，假如投標者或其母公司，涉及威脅國安活動，政府有權取消入標資格，惹來股市波動。李家超指，市場波動受到多項因素影響，強調維護國家安全是所有人的責任，又指相關機制已實施一段時間，私人界別亦都支持。