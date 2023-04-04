目標今學年4萬高中生參與 公社科首批考察團赴穗交流

高中公民與社會發展科要求學生赴內地交流和考察，首批考察團昨早6時許在高鐵西九龍站出發，有參與學生指行程結束後要撰寫1,000字報告，亦有學生希望行程可增至三日兩夜。到場送行的政務司長陳國基表示，鼓勵學生完成行程後互相交流感受，毋須向政府提交報告，又希望今學年有4萬名高中生到內地。

取代通識教育科的公民與社會發展科規定，高中學生必須最少到內地考察一次。來自新界鄉議局元朗區中學和漢華中學、首批公社科考察團的約250名師生，昨乘高鐵抵達廣州後，先到訪執信中學出席啟動儀式，然後在該校參與課堂活動、共進午餐和遊覽校園，包括與該校學生參與藝術課、木工課、體驗航空模型課程等。