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2023-04-04 04:31:55
日報

目標今學年4萬高中生參與 公社科首批考察團赴穗交流

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內地考察團 廣州

考察團在廣州出席啟動儀式。(中新社))

高中公民與社會發展科要求學生赴內地交流和考察，首批考察團昨早6時許在高鐵西九龍站出發，有參與學生指行程結束後要撰寫1,000字報告，亦有學生希望行程可增至三日兩夜。到場送行的政務司長陳國基表示，鼓勵學生完成行程後互相交流感受，毋須向政府提交報告，又希望今學年有4萬名高中生到內地。

取代通識教育科的公民與社會發展科規定，高中學生必須最少到內地考察一次。來自新界鄉議局元朗區中學和漢華中學、首批公社科考察團的約250名師生，昨乘高鐵抵達廣州後，先到訪執信中學出席啟動儀式，然後在該校參與課堂活動、共進午餐和遊覽校園，包括與該校學生參與藝術課、木工課、體驗航空模型課程等。

內地考察團

考察團學生在執信中學體驗航空模型課程。(中新社)

內地考察團 粵劇藝術博物館

有學生昨參觀粵劇藝術博物館。 (政府新聞處)

行程包括認識穗深歷史

考察團將到訪廣州和深圳其他地點，認識當地歷史、文化和科技發展，包括參觀非物質文化遺產和粵劇藝術博物館等。

有參與學生透露，結束行程後要就「大灣區如何幫助香港年輕人」和「中國青年如何貢獻國家經濟」，撰寫1,000字的報告，亦有隨團學生對交流活動感興奮，期望在行程結識到新朋友。

率領首個考察團的教育局長蔡若蓮在廣州的啟動儀式致辭指，逾20個不同主題的考察團即將陸續出發，預計8月底前共有逾4萬名學生參與。

陳國基 蔡若蓮 內地考察團

陳國基及蔡若蓮(右二、一)在高鐵車廂與參與師生交流。(政府新聞處)

相信兩日一夜行程足夠

陳國基昨早在高鐵站送行後說，政府目標今個學年完結前約有4萬名學生赴內地考察、每名高中生都可參與一次，又相信兩日一夜行程已足夠。他昨亦在高鐵站月台和車廂與學生交流，表示已特地提醒學生重點留意內地每一方面的發展，在結合自己興趣後有助了解日後有意在哪方面發展，從而不會選錯科目。

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