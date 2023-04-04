目標今學年4萬高中生參與 公社科首批考察團赴穗交流

高中公民與社會發展科要求學生赴內地交流和考察，首批考察團昨早6時許在高鐵西九龍站出發，有參與學生指行程結束後要撰寫1,000字報告，亦有學生希望行程可增至三日兩夜。到場送行的政務司長陳國基表示，鼓勵學生完成行程後互相交流感受，毋須向政府提交報告，又希望今學年有4萬名高中生到內地。
取代通識教育科的公民與社會發展科規定，高中學生必須最少到內地考察一次。來自新界鄉議局元朗區中學和漢華中學、首批公社科考察團的約250名師生，昨乘高鐵抵達廣州後，先到訪執信中學出席啟動儀式，然後在該校參與課堂活動、共進午餐和遊覽校園，包括與該校學生參與藝術課、木工課、體驗航空模型課程等。
行程包括認識穗深歷史
考察團將到訪廣州和深圳其他地點，認識當地歷史、文化和科技發展，包括參觀非物質文化遺產和粵劇藝術博物館等。
有參與學生透露，結束行程後要就「大灣區如何幫助香港年輕人」和「中國青年如何貢獻國家經濟」，撰寫1,000字的報告，亦有隨團學生對交流活動感興奮，期望在行程結識到新朋友。
率領首個考察團的教育局長蔡若蓮在廣州的啟動儀式致辭指，逾20個不同主題的考察團即將陸續出發，預計8月底前共有逾4萬名學生參與。
相信兩日一夜行程足夠
陳國基昨早在高鐵站送行後說，政府目標今個學年完結前約有4萬名學生赴內地考察、每名高中生都可參與一次，又相信兩日一夜行程已足夠。他昨亦在高鐵站月台和車廂與學生交流，表示已特地提醒學生重點留意內地每一方面的發展，在結合自己興趣後有助了解日後有意在哪方面發展，從而不會選錯科目。