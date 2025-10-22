熱門搜尋:
本地
2025-10-22 20:45:00

直資學校擬增學額取錄海外生　六成學校有意申請　強調不影響本地生資源

直資學校擬增學額取錄海外生，六成學校有意申請，強調不影響本地生資源。(陳穎琳攝)

新一份施政報告提出，教育局將以試點形式容許直資中小學校申請上調班級數目及每班學生人數，加大錄取持學生簽證的非本地學生。香港直資學校議會主席陳狄安今日(22日)出席傳媒茶聚時表示，目前逾60%會員學校表示有興趣取錄海外生。

直資學校上學年(24/25年)共有200多名持學生簽證非本地生入讀，主要修讀中學非本地課程。陳狄安指出，過往較少向海外地區宣傳本港直資學校課程，相信政策落實後會有更多空間，目前已有若干學校表示有興趣加位、加班招收非本地生，初期目標會先專注在東南亞地區，亦有少部分來自歐美、澳洲、非洲。陳狄安又指，每間直資學校均設收生上限，而現時絕大多數直資學校學額亦近飽和，希望日後措施可安排加班，每級均有20至30名外籍生，而非只零聲增加一兩名，在學校配套、支援政策和程序方面能安排得較為全面和理想。

陳狄安強調，非本地學生的學額跟本地學生的學額是分為兩條不同的路線「專位專用」，所以新措施對本地生學額不會有影響，亦不會分薄本地生資源。考慮到海外家長送子女來港讀書時一般最關心照顧情況及宿舍設施，按目前數據直資學校共提供1,700個宿位，相信在硬件方面足夠應付非本地學生需求；同時預計現時已提供宿舍的12所直資學校對申請為試點學校最有優勢，會繼續與教育局討論相關政策細節。同會列席委員鄭建德補充，國際生可豐富校園的國際視野，收取非華語生可讓學生享受文化共融，相信本地學生亦會對措施感支持。

另一方面，陳狄安提到議會最近與澳洲昆士蘭科技大學達成合作，今屆DSE學生可由直資學校校長直接推薦保送入學計劃。經校長判定學生成績合乎大學收生標準，大學便會無條件取錄相關學生，即使在對成績後並不達標亦不會撤銷錄取。議會將於下月8日舉辦「香港直資學校聯展2026」，助學生家長規劃升學路向，至今已有54間直資學校參展，預計入場人次超過一萬。

