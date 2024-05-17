瞞警司身份呃2600萬按揭貸款　「海港Sir」欺詐罪成囚6年半

有「警隊KOL」之稱的警司「海港Sir」陳凱港，涉兩項詐騙2,600萬按揭貸款罪成。(資料圖片)

有「警隊KOL」之稱的警司「海港Sir」陳凱港涉於5年前串謀一名前督察，隱瞞其警司身份，詐騙逾2,600萬按揭貸款，兩人否認兩項欺詐罪受審。他上月19日在區域法院被裁定兩項串謀欺詐罪成，今日於區域法院被判囚6年半，前同袍汪浩毅判囚5年。

有「警隊KOL」之稱的警司「海港Sir」陳凱港涉於5年前串謀一名前督察，隱瞞其警司身份，詐騙逾2,600萬按揭貸款，兩人否認兩項欺詐罪受審。他上月19日在區域法院被裁定兩項串謀欺詐罪成，至於同案另一名被告前督察(現為男商人)則涉嫌轉帳分紅予「海港Sir」，明顯知悉並協助陳申請東亞貸款，但由於沒有足夠證據顯示其參與申請貸款，裁定其一罪成一罪脫。

官斥 明顯意圖隱瞞

案情指，被告陳凱港及男商人汪浩毅，被控於2019年5至12月隱瞞陳凱港任職警務處警司，向東亞銀行及華僑永亨信用財務有限公司訛稱陳凱港受僱於「出眾資本有限公司」，及陳凱港胞弟陳凱俊受僱於新凱國際貿易有限公司，使東亞銀行及華僑永亨批出兩筆約2,146萬及480萬元貸款。陳在2013年任職警司，現已被停職；汪則於2007年前任職督察。

區域法院暫委法官王證瑜裁決指，被告陳凱港並非人所共知的知名人士，惟他在申請貸款時，並無向東亞及華僑提交警察糧單及「出眾資本」的分紅協議，明顯意圖虛假地表示受僱於「出眾資本」，裁定他兩項串謀欺詐罪成。