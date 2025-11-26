石硤尾邨斬人｜兩中六男生樓梯慶生離奇浴血 沒三合會背景 升降機血跡斑斑(更新)

石硤尾邨發生離奇傷人案。昨日(25日)晚上7時許，兩名18歲青年於美如樓梯間懷疑遭人用刀施襲，浴血逃回其中一名事主位於美如樓的家中，家人報案求助。救援人員現兩名事主均有刀傷，其中一人手指受傷，清醒送往明愛醫院；另一人則身體多處受創，包括頭、耳、手、背部受傷，一度昏迷，被送往瑪嘉烈醫院救治。事發後美如樓其中一部升降機內血跡斑斑，大批持盾、穿戰術背心的警員於附近巡邏，尋獲一把懷疑涉案利刃，惟暫未發現疑犯下落。警員翻查大廈「天眼」搜證，行兇原因及兇徒行蹤有待調查。

警方向兩名事主家人初步調查得知，受傷兩名少年沒欠債，沒三合會背景，亦非駐校社工跟進個案，因兩人需要進行手術急救，暫時未能錄取口供，遇襲原因有待進一步調查。案件列作傷人案，由深水埗反三合會第一隊跟進。

據了解，兩名男子分別姓區及姓張，為中六同班同學，二人均與家人住在美如樓，但於不同樓層。閉路電視發現，二人事發前在 37 樓梯間，慶祝區男生日，之後進升降機返回 10 樓。「壽星仔」頭部、背部及腰間均有刀傷須接受手術，留院瑪嘉烈醫院；張男雙手有刀傷留醫明愛醫院，情況穩定。

37樓發現陶瓷刀、鎅刀

警員在 37 樓梯間發現一把染血的陶瓷刀，一張鎅刀刀片，一張生日卡，一個紙包蛋糕及一部屬於張男的手機。警方發現 37 至 34 樓梯間及 10 樓走廊均有大量血跡，涉事升降機內血跡斑斑，扶手及內牆有不少血印。

有街坊憶述，昨晚返家時剛巧看見兩名傷者被救護員推出走廊送院，其中一名傷者差不多全身也包紮紗布猶如「木乃伊」，估計傷勢非常嚴重。另居住37樓案發樓層一名街坊則指，昨晚聽到門外傳來非常嘈吵聲響，一度以為是有單位裝修，所以未開門查看；其後始知是發生斬人案，梯間及走廊滿地血腳印。